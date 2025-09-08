Khơi dậy khát vọng làm giàu

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay lại thị trường tiếp tục là dấu son trong bức tranh kinh tế vĩ mô 8 tháng năm 2025 với hơn 200.000 đơn vị. Không chỉ tăng về số lượng mà vốn đăng ký hoạt động cũng tăng tới hơn 26% so với cùng kỳ. Nói đơn giản là tăng cả về chất và lượng. Thành tích này nối tiếp kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới hồi tháng 6. Theo đó, chỉ 1 tháng sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời đã có hơn 24.000 doanh nghiệp được thành lập mới, cao nhất từ trước đến thời điểm đó, gấp 1,5 lần so với con số bình quân 15.000 - 16.000 doanh nghiệp trước đó. Còn nếu so với giai đoạn 2021 - 2024, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 cao gấp 2 lần.

Nhìn vào những con số trên có thể khẳng định môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi đã tạo nên làn sóng khởi nghiệp trong người dân, hồi sinh hàng vạn doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động quay lại thị trường cũng như duy trì sức hấp dẫn của VN trên bản đồ thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Và sự cải thiện mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng môi trường đầu tư chính là từ Nghị quyết 68.

Nghị quyết 68 không chỉ xóa bỏ mọi định kiến với kinh tế tư nhân, mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án trọng điểm quốc gia mà còn khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết chuyên đề đặt kinh tế tư nhân vào vị trí trung tâm, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Nhà nước vào khối này. Tư tưởng của Nghị quyết đã khơi dậy sự hứng khởi, lạc quan cho cộng đồng doanh nghiệp. Hàng loạt dự án táo bạo, những công trình tỉ USD trước đây chỉ có doanh nghiệp nhà nước hay nước ngoài đảm trách đã được khối doanh nghiệp tư nhân đăng ký tham gia. Mới nhất, nhân đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, có tới 250 dự án trên cả nước được khởi công, khánh thành... đưa cả triệu tỉ đồng vào nền kinh tế. Có cảm giác sự tích nén của khối kinh tế tư nhân chỉ chờ được mở bung để bứt phá.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đặt mục tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính ngay trong năm 2025 và cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính nội bộ được cắt giảm, đơn giản hóa để phù hợp với quy định mới về phân cấp, phân quyền cũng như việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đơn cử như lĩnh vực xây dựng, một lĩnh vực mà trước đây người dân, doanh nghiệp đều "trần ai" vì thủ tục, đã được cải thiện mạnh mẽ. Đầu tiên là bỏ quy định cấp phép xây dựng với các dự án bất động sản, nhà ở thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Các địa phương đang tích cực công bố các dự án, những vị trí mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng chỉ cần báo với chính quyền thay vì phải xin phép. Mới nhất, Bộ Xây dựng đề xuất giảm thời gian cấp phép xây dựng xuống 7 ngày so với 15 - 20 ngày hiện hành... Tất cả những việc này đều giúp giảm chi phí, thời gian, công sức và nguồn lực của toàn xã hội.

Còn nhớ tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ ý tưởng phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước để cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết. Và thực tế cho thấy triển khai hiệu quả tinh thần, tư duy đột phá cũng như các quy định của Nghị quyết 68 sẽ tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi. Khát vọng làm giàu đã tự khắc được khơi dậy.