Khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thanh niên

Trong nhiệm kỳ qua, việc xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh được toàn Đoàn triển khai nghiêm túc với nhiều giải pháp đồng bộ. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực do Đoàn tổ chức, ý thức chấp hành, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân của đoàn viên, thanh niên được nâng cao. Ở nhiều cấp, đoàn viên, thanh niên được xác định là lực lượng xung kích trong thực hiện chiến lược xây dựng “thế trận lòng dân”, đồng thời các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động “hậu phương quân đội”, “hậu phương công an”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Phát biểu tại Chương trình “Tháng ba biên giới” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại H.Mèo Vạc, Hà Giang (năm 2021), anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết “Tháng ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai vào tháng 3 hằng năm.

“Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2021 cấp T.Ư được tổ chức tại Hà Giang với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên; Ngày hội thanh niên các dân tộc tỉnh Hà Giang; chương trình giao lưu nghệ thuật giữa văn nghệ sĩ với bà con và thanh thiếu nhi trên địa bàn H.Mèo Vạc; tặng các công trình thanh niên; tổ chức tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; xây dựng các chốt phòng chống dịch Covid-19...”, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết.

Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại được thực hiện thường xuyên, trách nhiệm với vai trò trung tâm của Đoàn Thanh niên công an và Thanh niên quân đội. Các phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” đã góp phần xây dựng đội ngũ thanh niên trong quân đội, công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Các chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội, công an được quan tâm, tham mưu hiệu quả. Các đơn vị đã tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiều mô hình tuyên dương, giải thưởng được triển khai, tạo động lực và sức lan tỏa trong toàn quân và lực lượng công an nhân dân. Nhiều gương cán bộ, chiến sĩ trẻ dũng cảm hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần dấn thân, sống đẹp trong thanh niên, được xã hội tri ân, ghi nhận.





Tại các chốt trên biên giới, không kể ngày nắng hay đêm tối, cán bộ chiến sĩ thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra tại các khu vực đường mòn, lối mở, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở, song cán bộ chiến sĩ các tổ chốt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Thanh niên quân đội, công an là lực lượng nòng cốt, xung kích tham gia trách nhiệm, hiệu quả trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng chống tội phạm; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đi đầu trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được toàn Đoàn triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Nhiều cuộc vận động, chương trình, công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, để lại dấu ấn tốt đẹp, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho đoàn viên, thanh niên. Lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện được thành lập, củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm ở khu vực khó khăn, biên giới, hải đảo…

Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn. Các chương trình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học tiếp tục được triển khai đã góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương...