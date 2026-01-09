Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khói đen kịt bốc cao từ đám cháy gần cầu Ba Son
Video Thời sự

Khói đen kịt bốc cao từ đám cháy gần cầu Ba Son

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/01/2026 10:07 GMT+7

Tòa nhà cao tầng cho thuê kinh doanh spa gần cầu Ba Son (phường Sài Gòn, TP.HCM) xảy ra vụ cháy vào sáng 9.1.

Sáng 9.1.2026, cơ quan chức năng TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tòa nhà cao tầng trên đường Lê Thánh Tôn, gần cầu Ba Son (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Khói đen kịt bốc cao từ đám cháy gần cầu Ba Son

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu vực sân thượng tòa nhà cho thuê kinh doanh spa, làm đẹp của một công ty nước ngoài. Do vụ cháy xảy ra ở khu vực cao tầng, công tác xử lý vụ cháy tại chỗ gặp khó khăn, ngọn lửa lan rộng.

Xung quanh tòa nhà bị cháy là nhiều tòa cao ốc. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao, tỏa ra khu vực trung tâm TP.HCM.

TP.HCM: Cháy sân thượng tòa nhà kinh doanh spa gần cầu Ba Son- Ảnh 2.

Khói đen bốc cao tại khu vực trung tâm

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khám phá thêm chủ đề

cháy cháy spa TP.HCM hỏa hoạn cháy tòa nhà cháy gần cầu ba son cháy lớn ở TP.HCM
