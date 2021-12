Khởi động 8 dự án giao thông lớn tại Tây Bắc và miền Tây

Bộ GTVT cho biết sẽ có 8 dự án giao thông tại khu vực Tây Bắc và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long dự kiến khởi công trong những ngày cuối năm, gồm:

Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên (An Giang), quy mô cấp 3 đồng bằng; vận tốc thiết kế 80 km/giờ; chiều dài 15,3 km, đi qua địa phận TP.Cần Thơ và tỉnh An Giang; tổng mức đầu tư 2.106 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Việc đầu tư dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên nhằm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, từng bước hoàn chỉnh kết nối mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tổng chiều dài 147 km, quy mô đầu tư đường cấp 3 miền núi, trong đó có 53 km đường cấp 4 miền núi. Dự án nhằm xây dựng hệ thống giao thông kết nối các tỉnh miền núi phía bắc (Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giúp hoàn chỉnh thêm mạng lưới giao thông trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tăng cường khả năng kết nối khu vực, đảm bảo giao thông trong trường hợp mưa lũ xảy ra cho các tỉnh miền núi phía bắc, kích thích tăng trưởng kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và công nghiệp trong khu vực nơi có mạng lưới giao thông đi qua.

Nguồn vốn thực hiện gồm vốn vay ADB, vốn viện trợ của Chính phủ Úc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, tổng mức đầu tư 5.339 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 (Tiền Giang) nạo vét mở rộng luồng đường thủy gần 10 km, xây dựng công trình bảo vệ bờ nam kênh Chợ Gạo, cầu và đường dân sinh đi qua địa bàn các xã bờ phía nam và TT.Chợ Gạo.

Sau khi cải tạo, đoạn luồng trên đạt quy chuẩn luồng đường thủy cấp 2, với chiều sâu hơn 3,5 m, rộng hơn 50 m và bán kính cong lớn hơn 500 m, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi hơn. Kênh Chợ Gạo dài hơn 28 km, nối liền từ Rạch Lá đến rạch Kỳ Hôn kết nối giữa sông Tiền và sông Vàm Cỏ.





Đây là tuyến giao thông thủy huyết mạch vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM. Dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 1.335 tỉ đồng, do Ban Quản lý các dự án đường thủy quản lý thực hiện.

Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào Sông Hậu (giai đoạn 2), đầu tư các hạng mục cấp bách để đảm bảo ổn định kênh Quan Chánh Bố và các hạng mục khác. Giai đoạn 2 hoàn thành sẽ thu hút được các tàu trọng tải đến 20.000 tấn đầy tải lưu thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 2.226 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án hàng hải quản lý.

Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1, xây mới nâng cấp 6 cầu yếu và cầu kết nối trên các hệ thống đường quốc lộ trong phạm vi cả nước nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ. Qua đó, tăng cường khả năng liên kết giữa các tỉnh và vùng liên kết, giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khác; góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Nguồn vốn từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng trong nước với tổng mức đầu tư 1.498 tỉ đồng.

Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) tổng chiều dài 14,3 km, tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm giảm tải cho QL1A đoạn đi qua trung tâm thành phố, giảm thiểu ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Kết nối với đường vành đai 3 TP.Cà Mau, đường hành lang ven biển phía nam nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch của địa phương. Dự án được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 1.725 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 là chủ đầu tư.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ TP.Ngã Bảy (Hậu Giang) đến H.Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) với chiều dài 18,6 km, cấp 3 đồng bằng, vận tốc 80 km/giờ. Mục tiêu từng bước hoàn chỉnh quy mô toàn tuyến QL1 từ Hà Nội đến Cà Mau theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, cải thiện khả năng khai thác trong điều kiện biến đổi khí hậu, giảm tai nạn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng cho các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư 1,681 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư.

Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và cải tạo đường địa phương (LRAMP) bao gồm nhiều công trình nhỏ rải rác trên 50 tỉnh. Góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tăng cường kết nối cho các thôn, bản khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh.

Dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ từ WB và vốn đối ứng trong nước, tổng mức đầu tư 9,203 tỉ đồng, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư hợp phần cầu, UBND các tỉnh là chủ đầu tư phần đường.