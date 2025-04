Khởi động dự án du lịch tâm linh 'Huyền tích Am Tiên'

Ngày 26.4, Tập đoàn Sun Group cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ động thổ giai đoạn 1 dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên (thuộc quần thể danh thắng đền Nưa - động Am Tiên, TT.Nưa, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Phối cảnh quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên ẢNH: SUN GROUP

Giai đoạn 1 của dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên, với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho rằng đây là dự án có sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ thương mại với du lịch tâm linh và văn hóa.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại lễ động thổ dự án ẢNH: PHÚC NGƯ

"Về lịch sử thì đây là nơi mà Bà Triệu cưỡi voi xung trận, là nơi rất linh thiêng, nơi giao hòa sinh khí của đất trời. Sun Group là nhà đầu tư có mạch có nguồn với mảng văn hóa tâm linh du lịch, dịch vụ là một trong những điểm mạnh rõ nhất. Đó là yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta cảm nhận được sự thành công của dự án ngay từ bây giờ", Phó thủ tướng Lê Thành Long nói.

Phó thủ tướng Lê Thành Long cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị liên quan và người dân địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để dự án hoàn thành tốt, đạt được tiến độ đặt ra.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, phát biểu ẢNH: PHÚC NGƯ

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết tập đoàn này xác định dự án có sứ mệnh vô cùng thiêng liêng, đó là tôn vinh và gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử mà tiền nhân để lại cho các thế hệ mai sau; đồng thời cũng là nơi để thế hệ mai sau tưởng nhớ các bậc tiền nhân và bày tỏ lòng biết ơn tới công lao của những người đã dựng xây mảnh đất này.

Dự án quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên được gọi với cái tên ngắn gọn là "Huyền tích Am Tiên", thuộc khu vực núi Nưa - quần thể danh thắng đền Nưa và động Am Tiên, nơi Bà Triệu khởi nghĩa.

Dự án được thiết kế bởi kiến trúc sư Shin Takamatsu (người Nhật Bản), lấy nguồn cảm hứng từ hình tượng con voi trắng một ngà mà Bà Triệu cưỡi ra trận - biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ và tinh thần bất khuất.

Phó thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các đơn vị nhấn nút động thổ dự án ẢNH: PHÚC NGƯ

Dự án có tổng diện tích gần 350 ha, chia làm 3 giai đoạn đầu tư: giai đoạn 1 là khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô 31,74 ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỉ đồng; giai đoạn 2 là khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô 58,62 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỉ đồng; giai đoạn 3 là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295,64 ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 2 trong số 4 tuyến của hệ thống cáp treo 1 dây, tạo tuyến giao thông trục xương sống kết nối toàn bộ các hợp phần quan trọng của dự án. Trong đó, tuyến cáp treo số 1 dài 1,2 km; tuyến 2 dài 1,5 km, đưa du khách băng qua những cánh rừng xanh, với điểm nhấn kiến trúc là nhà ga cáp treo lấy cảm hứng từ nón lá, mái đình, họa tiết áo dài. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.