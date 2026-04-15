Khởi động giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 tại TP.HCM

Tiếp nối thành công của 2 mùa giải trước, giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 quay trở lại với thông điệp mạnh mẽ về việc tôn vinh những giá trị văn hóa.

Mục tiêu giải thưởng lần này là thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam vươn tầm toàn cầu; phát triển kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển mạnh công nghiệp nội dung số. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên sự kiện công bố giải thưởng được tổ chức tại TP.HCM.



Các đại biểu khách mời tại buổi lễ, trong đó có ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (chính giữa) ẢNH: DCCA

Năm nay, VCA 2026 gồm 12 hạng mục được chia thành 3 nhóm bao gồm: nhóm Giải thưởng tôn vinh kỹ nghệ và sự thích ứng; nhóm Giải thưởng tôn vinh sức ảnh hưởng và tác động tích cực tới cộng đồng; nhóm Giải thưởng tôn vinh sự tiên phong và di sản tương lai.

Một trong những dấu ấn đột phá nhất của VCA 2026 chính là hạng mục Ứng dụng AI đột phá trong sáng tạo nội dung. Đây là giải thưởng dành riêng cho các sản phẩm, dự án hoặc cá nhân biết cách "đánh thức" tiềm năng của trí tuệ nhân tạo để tiên phong trong sản xuất và kể chuyện nghệ thuật.

Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo đại diện các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sáng tạo nội dung số ẢNH: DCCA

Thay vì coi AI là công cụ thay thế, hạng mục này tôn vinh sự cộng hưởng và tương tác nhịp nhàng giữa trí tuệ con người và thuật toán, tạo ra những tác phẩm có tính nguyên bản cao và giá trị thẩm mỹ mới mẻ.

Qua đó, giải thưởng không chỉ ghi nhận những dự án xuất sắc mà còn mở ra một chương mới cho sự giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật, khơi gợi tư duy sáng tạo không giới hạn trong tương lai.

Ông Phạm Thanh Hải được bổ nhiệm Trưởng Ban chuyên môn Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 ẢNH: NI NA

Bên cạnh đó, mùa giải 2026 còn có sự xuất hiện đặc biệt trao cho một dự án, nhà sáng tạo hoặc sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc nhất, định hình rõ nét dòng chảy chuyển đổi số, sáng tạo số của Việt Nam trong năm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia, đóng góp những sản phẩm sáng tạo xuất sắc nhất. "Mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị nội dung, mà còn là một "đại sứ văn hóa số", góp phần đưa Việt Nam vươn xa trên không gian số toàn cầu", ông Nguyễn Minh Hồng nhận định.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NI NA

Buổi lễ còn diễn ra tọa đàm Khung năng lực sáng tạo số, trao đổi về bức tranh toàn cảnh sự giao thoa giữa đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và người lao động. Trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh, tọa đàm xác định năng lực lõi không thể thay thế chính là tư duy quản trị nội dung và bản sắc cá nhân.

Chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, bà Nguyễn Thạch Uyên Vy - người sáng lập Công ty Cổ phần Tư vấn và Huấn luyện Plustalent cho rằng: "Thay vì sao chép những gì đang phổ biến, nhà sáng tạo phải xây dựng được chất riêng và tư duy thích ứng linh hoạt. Đây là chìa khóa để khẳng định vị thế riêng biệt của trí tuệ con người trước làn sóng tự động hóa".

Toạ đàm Khung năng lực sáng tạo số trao đổi sôi nổi về sự giao thoa giữa đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và người lao động ẢNH: DCCA

Để tham gia giải thưởng năm nay, tác phẩm dự thi phải là những sáng tạo mới, chưa từng nhận giải thưởng chính thức tại bất kỳ cuộc thi nào khác.

Ban tổ chức bắt đầu mở cổng nhận hồ sơ tham dự từ ngày 15.4.2026 đến hết ngày 31.5.2026. Các đơn vị và cá nhân dự thi sẽ có thêm thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đến hết ngày 15.6.2026. Sau các vòng thẩm định gắt gao, lễ công bố kết quả và trao giải Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7.