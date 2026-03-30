Khởi động Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng 360 ha ở phía bắc TP.HCM

Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng có quy mô 360 ha, tiếp giáp Khu công nghiệp Rạch Bắp hiện hữu, qua đó nâng tổng diện tích toàn khu lên gần 639 ha. Theo chủ đầu tư, đây là bước phát triển tiếp theo sau khi giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Rạch Bắp đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.



Khu công nghiệp Rạch Bắp giai đoạn 1 với diện tích gần 279 ha, đã thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có 23 doanh nghiệp trong nước và 67 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký gần 400 triệu USD. Khu công nghiệp này hiện tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo hồ sơ dự án, ngày 27.12.2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1664/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm 2025, dự án chính thức được khởi động vào ngày 30.3.2026. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.035 tỉ đồng.

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Rạch Bắp ẢNH: ĐVCC

Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng được quy hoạch theo định hướng khu công nghiệp hiện đại, hướng tới mô hình sinh thái, xanh, thông minh và bền vững.

Các khu chức năng gồm khu sản xuất công nghiệp sạch, khu công nghiệp ít phát thải, khu dịch vụ - thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về giao thông, điện, nước, viễn thông. Chủ đầu tư cũng định hướng phát triển hệ thống cây xanh, hồ điều hòa và cảnh quan để tạo môi trường sản xuất thân thiện hơn.

Về vị trí, Khu công nghiệp Rạch Bắp nằm tại khu vực phường Long Nguyên và phường Tây Nam (TP.HCM), kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 13, Vành đai 4, ĐT744 và tỉnh lộ 7A.

Từ đây, doanh nghiệp có thể kết nối với trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và các cảng lớn trong khu vực. Theo chủ đầu tư, lợi thế này giúp tối ưu chi phí logistics và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đánh giá, việc mở rộng Khu công nghiệp Rạch Bắp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp chất lượng cao tại khu vực phía bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) ngày càng thu hẹp.

Dự án không chỉ mở rộng quy mô, mà còn được kỳ vọng nâng cấp chất lượng phát triển theo các tiêu chí xanh, thông minh, bền vững; ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, giá trị gia tăng lớn và hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, kiểm soát chặt chất lượng, đầu tư hạ tầng đồng bộ, chú trọng yếu tố môi trường, đồng thời thu hút đầu tư có chọn lọc và nâng cao năng lực quản trị để xây dựng thương hiệu Khu công nghiệp Rạch Bắp theo tiêu chuẩn khu công nghiệp của VRG.

Ngay trong khuôn khổ buổi lễ đã có khoảng 63 ha đất được ký kết ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư, tương đương khoảng 23% diện tích đất thương phẩm của khu công nghiệp mở rộng. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho công tác thu hút đầu tư ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

VRG cho biết hiện tập đoàn đã đầu tư 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200 ha, thu hút hơn 820 nhà đầu tư và tạo việc làm cho khoảng 260.000 lao động.

Trong thời gian tới, cùng với Khu công nghiệp Rạch Bắp mở rộng, VRG sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều khu công nghiệp khác, hướng đến mục tiêu nâng hệ thống khu công nghiệp của tập đoàn lên 19 khu với tổng diện tích gần 6.300 ha.