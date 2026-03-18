VRG đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới ngành cao su hiện đại

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cao su

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) xác định chuyển đổi số không chỉ là công cụ quản lý, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa nguồn lực và thích ứng với xu thế phát triển của nền kinh tế số.

Trong những năm gần đây, VRG đã từng bước xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, minh bạch và liên thông dữ liệu. Các nền tảng quản lý điện tử, chữ ký số, hệ thống văn phòng số, họp trực tuyến được triển khai đồng bộ từ công ty mẹ tập đoàn đến các đơn vị thành viên, hình thành mạng lưới dữ liệu xuyên suốt trong toàn tập đoàn.

Trong năm 2025, VRG tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số đồng bộ trong toàn hệ thống. Nổi bật là việc nâng cấp hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) trên cả nền tảng web và thiết bị di động, hoàn thiện các phân hệ quản lý văn bản như xử lý văn bản đến - đi, dự thảo, văn bản nội bộ, cập nhật trạng thái xử lý và lịch công tác tuần. Hệ thống được triển khai diện rộng trong toàn tập đoàn, bảo đảm việc gửi - nhận văn bản được thực hiện thống nhất trên một trục liên thông văn bản.

VRG thường xuyên tổ chức các hội thảo về ứng dụng khoa học công nghệ gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững ẢNH: ĐVCC

Từ tháng 4.2025, VRG đã triển khai đồng bộ chữ ký số SmartCA cho cán bộ, công nhân viên công ty mẹ tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời, tính năng watermark (đóng dấu bản quyền) được áp dụng trên văn bản điện tử nhằm tăng cường bảo mật, kiểm soát quyền sở hữu và hạn chế rủi ro rò rỉ thông tin.

Cùng với đó, tập đoàn cũng tiến hành nâng cấp website chính thức, cải tiến giao diện, bố cục và hệ thống bảo mật để tăng hiệu quả quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư và phục vụ các hoạt động thông tin, truyền thông. Trang tin Cao su Việt Nam được hợp nhất với website của tập đoàn nhằm quản lý tập trung nội dung. Từ tháng 8.2025, tên miền của tập đoàn được chuyển đổi từ rubbergroup.vn sang vrg.vn, góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu VRG trên môi trường số.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ, VRG chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, người lao động. Trong năm 2025, tập đoàn tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời trang bị bản quyền nền tảng AI Gemini tại công ty mẹ tập đoàn. Các nguyên tắc sử dụng AI an toàn trong công việc cũng được ban hành nhằm đảm bảo an ninh thông tin.

Đáng chú ý, VRG triển khai chiến dịch "không giấy tờ", hướng tới mục tiêu toàn bộ văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử. Từ ngày 1.6.2025, tài liệu các cuộc họp không in giấy mà được cung cấp trên hệ thống eCabinet, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tập đoàn đang xây dựng hệ thống báo cáo thông minh và bảng điều khiển dữ liệu (Dashboard) phục vụ công tác quản lý điều hành trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ lực. Công ty mẹ tập đoàn cũng triển khai đào tạo và áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO/IEC 27001:2022, từng bước chuẩn hóa quy trình quản trị và bảo mật thông tin.

Song song với các giải pháp quản trị số, VRG tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin địa lý quản lý sử dụng đất và vườn cây (GIS.VRG), góp phần số hóa dữ liệu đất đai, quản lý tài nguyên hiệu quả và hỗ trợ hoạch định chiến lược phát triển dài hạn của ngành cao su.

Bên cạnh đó, các quy trình theo dõi sản lượng mủ, kiểm soát chất lượng và quản lý chế biến cũng đang được số hóa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm cao su.

VRG ứng dụng công nghệ số hiện đại trong quản lý đất đai, vườn cây ẢNH: ĐVCC

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa ngành cao su - một ngành kinh tế nông nghiệp có quy mô lớn nhưng trước đây phụ thuộc nhiều vào phương thức quản lý truyền thống.

Kết hợp chuyển đổi số với tăng trưởng xanh

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57 tại VRG là sự kết hợp giữa chuyển đổi số với chiến lược phát triển xanh. Trong lĩnh vực năng lượng, VRG đang phát triển các dự án điện mặt trời trên những diện tích đất phù hợp, đồng thời ứng dụng công nghệ AI và Internet vạn vật (IoT) để phân tích dữ liệu vận hành và dự báo sản lượng điện. Các giải pháp này giúp tối ưu hiệu quả khai thác năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính.

Song song đó, tập đoàn cũng chú trọng xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cao su, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và đóng góp vào cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" (NetZero).

Tập đoàn tiếp tục là đơn vị tiên phong của ngành cao su Việt Nam trong tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đến nay, tập đoàn đã có 150.000 ha cao su được cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC - FM, 57 nhà máy được cấp chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC. Năm 2025, tập đoàn có 12 đơn vị được vinh danh trong top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam, trong đó có 1 đơn vị vinh dự lọt vào top 10.

Theo các chuyên gia, việc kết hợp giữa công nghệ số và phát triển năng lượng xanh đang trở thành xu hướng của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Với VRG, đây không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng.

Phần mềm quản lý diện tích cao su ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ, VRG đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Người lao động trong toàn tập đoàn đã được đào tạo, tập huấn về kỹ năng công nghệ, quản trị dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc nâng cao năng lực số cho người lao động được xem là yếu tố then chốt để các giải pháp công nghệ phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, VRG cũng xây dựng các chính sách thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và khoa học dữ liệu. Đây là nguồn lực quan trọng để tập đoàn tiếp tục thúc đẩy các dự án chuyển đổi số trong thời gian tới.

Một điểm đáng chú ý là chuyển đổi số trong công tác Đảng tại VRG cũng được triển khai song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi các cấp ủy chủ động ứng dụng công nghệ trong điều hành và quản lý, tinh thần đổi mới sẽ lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống doanh nghiệp, từng bước hình thành "văn hóa số" trong toàn tập đoàn.

Việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đang mở ra giai đoạn phát triển mới cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất, mà còn tạo nền tảng để ngành cao su Việt Nam thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và kinh tế số đang trở thành xu thế toàn cầu, những bước đi quyết liệt của VRG cho thấy quyết tâm xây dựng một ngành cao su hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Với định hướng gắn chuyển đổi số với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, VRG đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành cao su Việt Nam cũng như nền kinh tế quốc gia.