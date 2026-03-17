VRG phát động cuộc thi ảnh, video 'Sắc màu ngành cao su Việt Nam'

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh và video "Sắc màu ngành Cao su Việt Nam" nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cũng như những thành tựu nổi bật của ngành cao su trong quá trình xây dựng và phát triển.



Cuộc thi đồng thời hướng đến việc từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn thiện kho tư liệu hình ảnh, video có giá trị phục vụ công tác truyền thông lâu dài, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2029).

Theo ban tổ chức, cuộc thi được kỳ vọng tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn tập đoàn. Đây cũng là dịp phát động phong trào sáng tác ảnh, video nhằm phản ánh sinh động các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng, văn hóa doanh nghiệp và đời sống của người lao động trong toàn ngành.

Các tác phẩm dự thi sẽ tập trung thể hiện nhiều nội dung như: hình ảnh người công nhân cao su trong lao động, sản xuất, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ; hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị, chuyển đổi số, hội nhập và phát triển bền vững của VRG.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng khuyến khích các tác phẩm phản ánh công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, văn hóa doanh nghiệp và truyền thống ngành cao su, cũng như những đóng góp của VRG đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết các tác phẩm dự thi cần bảo đảm giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật, truyền tải thông điệp tích cực, đồng thời có khả năng khai thác, sử dụng lâu dài phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của VRG.

Rừng cao su ngút ngàn ở Cao su Chư Sê Kampong Thom ẢNH: VRG CUNG CẤP

Nhiều giải thưởng giá trị

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong nước, cán bộ, đảng viên, người lao động đang công tác tại VRG và các đơn vị thành viên; đồng thời khuyến khích kiều bào Việt Nam ở nước ngoài tham gia sáng tác ảnh, video. Người dự thi có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả, không giới hạn độ tuổi.

Đối với tác phẩm ảnh, mỗi tác giả được gửi tối đa 5 ảnh đơn hoặc 2 bộ ảnh (mỗi bộ tối đa 5 ảnh). Ảnh dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen trắng, định dạng JPG/JPEG, độ phân giải tối thiểu 300 dpi và dung lượng từ 3 MB trở lên.

Đối với tác phẩm video, thời lượng từ 2 - 7 phút, định dạng MP4, độ phân giải tối thiểu Full HD (1920×1080), đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh, có lời bình hoặc âm nhạc phù hợp.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác, phản ánh trung thực hoạt động, con người, sự kiện và cảnh quan của ngành cao su. Ban tổ chức cũng không chấp nhận các tác phẩm được tạo ra chủ yếu bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc chỉnh sửa làm sai lệch bản chất sự việc.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi có nhiều giải giá trị cho cả hai thể loại ảnh và video.

Ở hạng mục ảnh, giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì 8 triệu đồng, giải ba 6 triệu đồng và 7 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Ở hạng mục video, giải nhất trị giá 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 8 triệu đồng và 7 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải tập thể, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, dành cho các đơn vị thành viên trực thuộc VRG có nhiều tác giả, tác phẩm tham gia và đạt chất lượng cao.

Nhận tác phẩm đến hết ngày 30.11.2026

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16.3.2026 đến hết ngày 30.11.2026 (tính theo thời gian gửi email).

Hồ sơ dự thi gồm phiếu đăng ký dự thi, bản thuyết minh nội dung tác phẩm và file mềm ảnh hoặc video. Tất cả hồ sơ được gửi qua địa chỉ email tgdu@vrg.vn, ban tổ chức không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

Ban tổ chức lưu ý, tác giả gửi tác phẩm dự thi được xem là đã đồng ý với toàn bộ quy định của thể lệ và phải chịu trách nhiệm về bản quyền theo quy định pháp luật. Các tác phẩm đạt giải và tiêu biểu sẽ được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh ngành cao su, không nhằm mục đích thương mại.