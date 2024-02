Khởi động Tháng Thanh niên và chương trình Tháng ba biên giới tại Đắk Lắk

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức trao Vườn quốc gia Yok Đôn, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh 20 bản đồ "Tự hào một dải non sông"; trao hỗ trợ đồn Biên phòng Sêrêpốk thực hiện công trình "Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng"; trao tặng 15 xe đạp cho thiếu nhi; trao hỗ trợ xây dựng công trình "Nhà vệ sinh cho em" tại phân hiệu Trường tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Wer, H.Buôn Đôn… Tổng kinh phí hỗ trợ trong chương trình là 420 triệu đồng.

Chị H'Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao bản đồ Việt Nam cho các đơn vị C.T.V

Phát biểu tại buổi lễ, anh Y Lê Pas Tơr, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên Thanh niên Việt Nam tỉnh, đề nghị các cấp bộ Đoàn có các hình thức tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới"; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới… Đồng thời có các hoạt động an sinh xã hội, các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho phân hiệu Trường tiểu học Nguyễn Du C.T.V

Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn Đắk Lắk, trong Tháng Thanh niên, với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", các cấp bộ Đoàn triển khai hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ; cùng các hoạt động chăm lo, đồng hành, phát huy thanh niên; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới các vùng khó khăn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; xây dựng các tuyến phố văn minh; hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn; giúp đỡ thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở biên giới, biển đảo…

Tỉnh đoàn Đắk Lắk cùng địa phương khởi công xây "Nhà nhân ái" C.T.V

Trong tháng 3, Tỉnh đoàn Đắk Lắk sẽ tổ chức ra quân đồng loạt đội hình thanh niên chuyển đổi số; hưởng ứng Ngày cao điểm "Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh", Ngày Chủ nhật xanh…

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc cho người dân C.T.V

Cắt tóc cho thiếu nhi C.T.V

Trong ngày khởi động Tháng Thanh niên và chương trình Tháng ba biên giới, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động trên địa bàn H.Buôn Đôn, như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân, cắt tóc cho thiếu nhi; chuyển đổi số hỗ trợ người dân thực hiện thanh toán điện tử; khởi công công trình "Nhà vệ sinh cho em", "Nhà nhân ái"…