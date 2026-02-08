Khởi hành chuyến xe Tết sum vầy, chở theo nỗi nhớ và niềm háo hức đoàn viên

Từ rất sớm, khu vực tổ chức Lễ tiễn Chương trình Tết sum vầy 2026 đã rộn ràng hơn thường ngày. Từng nhóm sinh viên, người lao động có mặt từ sớm, tay xách ba lô, tay ôm túi quà nhỏ, gương mặt ánh lên một cảm giác rất chung: háo hức vì sắp được về nhà. Những tiếng chào hỏi quen thuộc, những câu hỏi thăm vội vã, xen lẫn là tiếng cười.

Các bạn sinh viên đến lễ tiễn từ sớm, mong chờ được về nhà đoàn tụ bên gia đình Ảnh: Độc Lập

Các bạn tình nguyện viên nhanh chóng vào vị trí, hướng dẫn người tham dự làm thủ tục, sắp xếp quà tết, nhắc nhau từng chi tiết nhỏ để buổi lễ diễn ra trọn vẹn. Ở một góc khác, những phần quà được chuẩn bị gọn gàng, chỉnh chu là tấm lòng gửi tặng đến người tham gia thay cho lời chúc mừng năm mới.

Những nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt sinh viên khi nhận được phần quà Tết từ Acecook Việt Nam Ảnh: Gia Hưng

"Về nhà" hành trình được đếm bằng nỗi nhớ

Giữa dòng người "tay xách nách mang", Ngọc (hiện đang học Thạc sĩ tại trường ĐH KHTN - ĐHQG TP.HCM) cũng đang xếp gọn lại hành lý, ánh mắt dõi theo những chuyến xe đang chuẩn bị lăn bánh. Quê tại Quảng Trị, quãng đường xa khiến mỗi năm Ngọc chỉ có thể về nhà nhiều nhất hai lần. Chính vì vậy, mỗi dịp tết đến, cảm giác mong ngóng càng rõ rệt hơn.

"Một tuần trước khi về, ngày nào em cũng gọi điện về cho bố mẹ", Ngọc kể. Dù bận rộn với việc học và nghiên cứu, Ngọc vẫn chuẩn bị sẵn một vài món quà nhỏ cho ba mẹ. Trong suy nghĩ của bạn, trở về không chỉ là về để nghỉ ngơi, mà là để dành thời gian cho gia đình, những điều tưởng chừng rất quen, nhưng luôn được chờ đợi suốt cả năm. Ngọc chia sẻ rằng, khi về đến nhà, việc đầu tiên luôn là đi thăm ông bà, rồi cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết. "Đi chơi riêng thì lúc nào cũng được, nhưng tết là phải ở nhà trước đã" Ngọc nói, kèm theo nụ cười rất tươi.

Cùng chung cảm xúc ấy, Dung và Quyên (đôi bạn sinh viên cùng về Phú Yên) cho biết, những ngày giáp tết luôn mang đến một cảm giác rất đặc biệt. Đó là cảm giác được tạm dừng nhịp sống quen thuộc, gác lại lịch học, lịch làm thêm dày đặc để chuẩn bị cho hành trình trở về. "Khi nhận được vé xe, tụi em thấy rất vui và yên tâm. Tết này có thể trọn vẹn hơn vì không còn phải lo nghĩ nhiều" các bạn chia sẻ.

Duyên và Quyên (đôi bạn sinh viên cùng về Phú Yên) háo hức vì sắp được về nhà Ảnh: Gia Hưng

Những điều lặp lại mỗi năm chưa bao giờ cũ

Càng lớn, hương vị ngày tết sẽ có thay đổi song nhiều sinh viên, người lao động tham gia vẫn háo hức với những điều rất quen thuộc. Bạn Thiên (sinh viên năm ba, trường ĐH GTVT TP.HCM), trước ngày lên đường, bạn vẫn tất bật với lịch học, lịch làm thêm cùng một số hoạt động đoàn hội. Một năm qua có vất vả, có áp lực nhưng chỉ cần nghĩ đến hai chữ "về nhà", mọi mệt mỏi dường như dịu lại. Về nhà việc đầu tiên chính là ăn bữa cơm mẹ nấu sau nhiều tháng xa nhà, được phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, được cùng gia đình đi thăm ông bà.

Ai cũng vui vẻ, rộn ràng đợi lên xe để bắt đầu hành trình về quê đón Tết (Ảnh: Gia Hưng)

Gần đó là cô Minh, một người lao động gắn bó lâu năm tại TP.HCM cũng cùng chung suy nghĩ với Thiên. Những việc ấy lặp đi lặp lại mỗi năm, nhưng chưa bao giờ trở nên nhàm chán. Ngược lại, chính sự quen thuộc ấy lại khiến hành trình trở về trở nên ý nghĩa hơn như một cách để mỗi người tự nhắc mình rằng, sau tất cả những bận rộn, gia đình vẫn luôn là nơi để quay về.

Gác lại một năm vất vả, mở ra mùa xuân hy vọng

Khi những chuyến xe lần lượt lăn bánh, mang theo hành trang là niềm háo hức được trở về, Lễ tiễn Chương trình Tết sum vầy 2026 khép lại không chỉ bằng những cái vẫy tay, mà bằng cảm giác nhẹ nhõm rất riêng của những người con xa quê, cảm giác được trở về sau một năm dài bôn ba. Trong khoảnh khắc ấy, lời hẹn cho năm mới dường như vang lên rất khẽ nhưng đủ đầy hy vọng "Thôi xin hẹn năm sau trái tim không còn buồn đau. Mây đen vội đi chơi nhường chỗ cho Mặt Trời ghé tới." Và tết, sau tất cả những ngược xuôi, lại là lúc để trở về nhà.

Ông Fukui Gaku - đại diện Công ty Acecook Việt Nam trao tặng những thùng mì Hảo Hảo đến người lao động Ảnh: Độc Lập

Chương trình Tết sum vầy 2026 với chủ đề "Gác bôn ba, về NHÀ có TẾT" không chỉ là chuyến xe về quê đón tết, mà còn mở ra khoảnh khắc để mỗi người cho phép mình chậm lại, khép lại một năm nhiều bộn bề.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, chở những hy vọng cho một cái tết trọn vẹn bên gia đình về quê nhà Ảnh: Độc Lập

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam tổ chức. Đây là lần thứ 6 nhãn hàng đồng hành cùng chương trình. Bên cạnh những tấm vé nghĩa tình, Công ty Acecook Việt Nam còn gửi tặng hơn 2000 phần quà tết cho sinh viên và người lao động tham gia. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời chúc ấm áp cho một cái tết đủ đầy hơn, tiếp thêm niềm vui và sự an tâm để những người con xa quê yên tâm gác lại một năm bôn ba, trở về nhà trong không khí sum vầy.