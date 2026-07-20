Khởi kiện nguyên hiệu trưởng chiếm dụng đất trường học suốt 15 năm

Ngày 20.7, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu ông N.T.T, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Lắk (xã Liên Sơn Lắk), trả lại diện tích đất trong khuôn viên nhà trường mà ông đã chiếm dụng nhiều năm.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, năm 1996, Trường PTDTNT THCS Lắk được giao quản lý và sử dụng gần 8.000 m2 đất. Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông T. đã chiếm dụng gần 500 m2, tự ý xây dựng nhà ở trên phần đất thuộc quyền quản lý của nhà trường.

Năm 2014, sau khi nghỉ hưu, ông T. không bàn giao lại diện tích chiếm dụng mà tiếp tục sử dụng làm nơi ở cho gia đình.

Khởi kiện nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Lắk (Đắk Lắk) chiếm dụng đất của nhà trường suốt 15 năm ẢNH: VIỆN KSND TỈNH ĐẮK LẮK

Việc ông T. chiếm dụng đất kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh quan nhà trường. Bên cạnh đó, môi trường giáo dục và quyền lợi học tập của học sinh, trong đó phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, bị ảnh hưởng.

Sau khi kiểm tra hiện trạng và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Viện KSND khu vực 6 đã quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc ông T. tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng khu đất cho nhà trường.

Một lãnh đạo UBND xã Liên Sơn Lắk cho biết, trước đây ông T. từng có tờ trình gửi Sở GD-ĐT Đắk Lắk xin dựng một căn nhà với lý do phục vụ việc đón, quản lý học sinh nội trú. Tuy nhiên, ông T. đã sử dụng công trình này thành nơi ở của gia đình.

Theo vị lãnh đạo này, ông T. đã chiếm dụng đất của trường suốt 15 năm và từng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng. Ông T. không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với phần đất đang ở. Đáng chú ý, ông T. vẫn không chấp hành việc trả lại 500 m2 đất đã chiếm dụng nên Viện KSND phải khởi kiện để buộc ông T. hoàn trả.

Đồng thời, UBND xã Liên Sơn Lắk đã cung cấp đầy đủ hồ sơ cho các cơ quan chức năng phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc. Việc Viện KSND tỉnh khởi kiện đã góp phần giảm áp lực cho chính quyền địa phương trong việc bảo vệ tài sản công.