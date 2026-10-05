Khối ngành dẫn đầu quy mô đại học liên tục 4 năm

Bộ GD-ĐT công bố quy mô đào tạo ĐH chính quy theo khối ngành 4 năm học gần nhất ảnh: hà ánh

Hơn 2,5 triệu sinh viên đại học 7 khối ngành

Thông tin quy mô đào tạo đại học (ĐH) được Bộ GD-ĐT công bố tại Hội nghị giáo dục ĐH tổ chức hôm 1.10. Theo số liệu được Bộ GD-ĐT công bố, tính đến ngày 20.8, hệ thống các cơ sở giáo dục ĐH ghi nhận 2.798.974 người đang học, gồm 2.595.831 người học ĐH, 139.276 học viên thạc sĩ và 63.867 nghiên cứu sinh. Tính chung quy mô sau ĐH là 203.143 người, chiếm 7,26%.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT công bố quy mô ĐH chính quy theo khối ngành liên tục trong 4 năm học gần nhất.

Theo đó, trong năm học 2025-2026, thu hút sinh viên nhiều nhất là khối ngành V với 753.286 người học, gồm: toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y.

Khối ngành III (kinh doanh và quản lý, pháp luật) đứng thứ 2 trong nhóm các khối ngành dẫn đầu số lượng sinh viên theo học bậc ĐH, với 593.162 người (tiếp tục tăng so với năm học trước đó).

Xếp thứ 3 dẫn đầu người học bậc ĐH với 541.387 sinh viên là khối ngành VII gồm: nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng. So với năm học trước đó, quy mô người học chính quy tiếp tục tăng.

Ở chiều ngược lại, dù có xu hướng tăng nhẹ, khối ngành IV khoa học sự sống và khoa học tự nhiên vẫn có quy mô đào tạo thấp nhất bậc ĐH.

Quy mô ĐH chính quy theo khối ngành 4 năm học gần nhất như sau:

nguồn: bộ gd-đt

Nhìn vào thống kê trên có thể thấy thu hút số đông người theo học nhất bậc ĐH liên tục trong 4 năm qua là khối ngành V.

Quy mô người đang học thuộc 8 lĩnh vực STEM

Bộ GD-ĐT cũng thông tin có 848.286 người đang học thuộc 8 lĩnh vực STEM, chiếm khoảng 30,3% tổng quy mô người đang học.

Cơ cấu đào tạo có xu hướng dịch chuyển sang phát triển nhân lực các ngành công nghệ chiến lược, then chốt. Kết quả tuyển sinh các ngành STEM tăng cả quy mô và điểm đầu vào. Số xác nhận nhập học STEM đợt 1 năm 2026 là 211.113, chiếm 33,61% tổng số xác nhận nhập học. Hơn 17 lượt ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...) có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên.

Ở bậc đào tạo sau ĐH, năm 2025 cả nước đã tuyển 3.527 nghiên cứu sinh, trong đó số lượng theo học nhóm ngành thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược là 687 (chiếm 19,5%). Chính sách thu hút người học khối ngành STEM được các cơ sở giáo dục ĐH hưởng ứng tích cực. Nhiều trường ĐH triển khai miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, thưởng... để thu hút nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu toàn thời gian, cạnh tranh nguồn tuyển với các học bổng nước ngoài, thúc đẩy quy mô đào tạo sau ĐH.