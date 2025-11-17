Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Khởi nghiệp thủy sản xanh cần sự đồng hành, kết nối, tiếp cận vốn

Gia Bách
Gia Bách
17/11/2025 19:03 GMT+7

Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau 2025 (CamaUP'25) với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là yêu cầu xây dựng một nền tảng hỗ trợ lâu dài cho người trẻ khởi nghiệp.

Ngày 17.11, ngày hội khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2025 (CamaUP'25) và cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau đã bế mạc sau chuỗi hoạt động sôi nổi.

CamaUP'25 - sự kiện khởi nghiệp thường niên lớn nhất của tỉnh - thu hút đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và bạn trẻ với chủ đề "Thủy sản xanh - Xu hướng phát triển bền vững". Sau hành trình từ tháng 5, cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2025 chọn 10 dự án vào chung kết và trao giải nhất cho "Viên nang cứng chứa cao chuẩn hóa từ lá mắm hỗ trợ bảo vệ gan". Giải nhì thuộc về "Panel đa năng ứng dụng trong ngành thủy sản", giải ba là "CUASUMO"; hai giải Khuyến khích gồm "VK - Cốt lẩu mắm tiện lợi hương vị Việt" và "BeTram - Mật ong lên men". Bốn gian hàng trưng bày ấn tượng cũng được Ban Tổ chức tuyên dương.

Cà Mau: Khởi nghiệp thủy sản xanh cần sự đồng hành, kết nối, tiếp cận vốn- Ảnh 1.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại Diễn đàn khởi nghiệp ở Cà Mau

ẢNH: G.B

Ông Quách Văn Ấn, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Tổ chức, đánh giá cao chất lượng dự án năm nay, từ tinh thần đổi mới sáng tạo đến khả năng thuyết trình, phản biện và ứng dụng công nghệ. Ông Ấn cho biết, 5 dự án tiêu biểu sẽ tiếp tục được kết nối chuyên gia, nhà đầu tư để đồng hành sau cuộc thi.

Trong khuôn khổ sự kiện, Diễn đàn Khởi nghiệp với sự tham gia của đại diện VCCI ĐBSCL, Techfest Việt Nam và Đại học FPT Cần Thơ mang đến phân tích sâu về xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hoạt động gọi vốn đã trở thành điểm nhấn khi nhiều startup tiếp cận trực tiếp các quỹ đầu tư. Trong khi đó, hội thi trưng bày sản phẩm cũng thu hút gần 35 đơn vị tham gia, tạo không gian kết nối và quảng bá mô hình kinh doanh mới.

Cà Mau: Khởi nghiệp thủy sản xanh cần sự đồng hành, kết nối, tiếp cận vốn- Ảnh 2.

Ông Quách Văn Ấn (bìa trái), Phó giám đốc Sở KH-CN, trao giải nhất cho dự án “Viên nang cứng chứa cao chuẩn hóa từ lá mắm hỗ trợ bảo vệ gan

ẢNH: G.B

Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng nhiều bạn trẻ nhiệt huyết nhưng thiếu định hướng, dễ nản khi không có cơ chế hỗ trợ sau các sự kiện. Ông Sử đề nghị chuyên gia chia sẻ rõ hơn quy trình khởi nghiệp, từ xác định vấn đề, phát triển sản phẩm đến nghiên cứu thị trường và gọi vốn, để người trẻ có thể bắt đầu đúng hướng.

Cà Mau: Khởi nghiệp thủy sản xanh cần sự đồng hành, kết nối, tiếp cận vốn- Ảnh 3.

Giải nhì cho Dự án Panel đa năng định hướng ứng dụng trong ngành thủy sản

ẢNH: G.B

Từ thực tiễn địa phương, ông Lê Văn Sử đề xuất xây dựng một nền tảng kết nối chung làm "địa chỉ đồng hành" giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng startup, nơi dự án được tư vấn liên tục và tiếp cận nguồn lực hỗ trợ. Đề xuất này được nhiều chuyên gia đồng thuận, đánh giá Cà Mau có tiềm năng lớn về nông nghiệp, thủy sản, du lịch, nhưng để startup thành công vẫn cần sự kiên trì của người sáng lập và chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nhất là về vốn và đổi mới sáng tạo.

Cà Mau: Khởi nghiệp thủy sản xanh cần sự đồng hành, kết nối, tiếp cận vốn- Ảnh 4.

Giải ba trao cho dự án CUASUMO

ẢNH: G.B

CamaUP'25 khép lại với kỳ vọng sẽ sớm xây dựng được một hệ sinh thái khởi nghiệp xanh, bền vững; qua đó góp phần định hình mạng lưới kết nối rộng mở, từng bước đưa ngành thủy sản Cà Mau hướng đến phát triển xanh - bền vững - cạnh tranh toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về dự khai mạc ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 6 diễn ra tại Trường đại học Cần Thơ.

