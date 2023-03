Khởi nghiệp từ bột ngũ cốc và trà gạo lứt hoa nhài

P HÁT HUY NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐỊA PHƯƠNG



Chị Liễu kết hôn với anh Nguyễn Văn Tình vào năm 2008 rồi cùng nhau sinh sống tại Đà Nẵng bằng nghề bán cà phê, sau đó mở quán bán hải sản. Từ khi mang thai đến khi nuôi con nhỏ, chị Liễu dùng bột dinh dưỡng ngũ cốc do mẹ ruột pha chế để bổ sung dinh dưỡng. Năm 2017, sau thời gian dùng "bột ngũ cốc nhà làm" có hiệu quả, chị Liễu bắt đầu vừa làm vừa nghiên cứu phát triển sản phẩm để bán cho bạn bè. Sau đó, chị Liễu rao bán sản phẩm qua mạng xã hội Facebook và được nhiều "mẹ bỉm sữa" mua về sử dụng.

Đại diện Thị đoàn Hoài Nhơn thăm cơ sở ngũ cốc của chị Liễu (giữa)

HOÀNG TRỌNG

Đầu năm 2020, khi vợ chồng chị Liễu về quê ở Bình Định đón tết thì bị mắc kẹt tại đây do các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Việc bán hải sản không thể tiếp tục do dịch bệnh kéo dài, vợ chồng chị Liễu gần như trắng tay. Thời gian ở quê, chị Liễu nhận ra nguồn nông sản tại địa phương vô cùng phong phú do bà con nông dân trồng như: đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, hạt sen… và các loại hoa, lá có thể dùng để làm bột ngũ cốc dinh dưỡng và trà gạo lứt hoa nhài. Từ đó, chị Liễu nung nấu ý tưởng, tìm tòi học hỏi thêm thông tin từ sách báo để phát triển 2 loại sản phẩm thức uống dinh dưỡng này.

Khi bắt tay vào sản xuất, ngoài nông sản địa phương, vợ chồng chị Liễu nhập thêm các loại hạt dinh dưỡng cao cấp như: óc chó, hạnh nhân, mắc ca, yến mạch... để giúp sản phẩm đa dạng dinh dưỡng hơn. Nhờ đó, các sản phẩm của vợ chồng chị được nhiều người dân địa phương và khách hàng mua về dùng. Ngay năm đó, chị Liễu thành lập cơ sở ngũ cốc ở Bình Định chuyên sản xuất sản phẩm ngũ cốc, trà gạo lứt hoa nhài.

"Hơn 75% nguyên liệu để làm bột ngũ cốc, trà gạo lứt hoa nhài đều có ở Bình Định. Ban đầu, vợ chồng tôi đi thu mua của bà con nông dân và đang dần thay thế một số nguyên liệu do chính mình trồng ra. Nhiều công việc thủ công cũng dần được chúng tôi đầu tư thay thế bằng các loại máy móc và bao bì sản phẩm ngày càng được chú trọng", chị Liễu nói.

T ÍCH CỰC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

Hiện cơ sở ngũ cốc của chị chuyên sản xuất 2 loại sản phẩm chính là bột dinh dưỡng ngũ cốc và trà gạo lứt hoa nhài. Trong đó, bột ngũ cốc có sản phẩm 12 loại hạt truyền thống và sản phẩm cao cấp 25 loại hạt để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, cơ sở của chị Liễu còn sản xuất sản phẩm ngũ cốc hạt dùng để ăn khi uống trà, sản phẩm bột đậu đỏ dành cho chị em làm đẹp… Bình quân mỗi tháng cơ sở ngũ cốc của chị xuất bán khoảng 400 kg bột ngũ cốc và 200 kg trà hoa nhài, doanh thu khoảng 80 triệu đồng. Ngoài bán sản phẩm trực tiếp cho người dân địa phương, sản phẩm của chị chủ yếu được phân phối qua mạng xã hội Facebook và được đối tác bán trên các kênh Shopee, Lazada...

Khát khao đưa nông sản đi xa Chị Liễu cho biết luôn khát khao đưa nông sản Bình Định đi xa hơn, cũng như mong muốn các sản phẩm trở thành món đặc trưng của Bình Định để khi người tiêu dùng hay du khách cầm sản phẩm trên tay đều biết được nguồn gốc của nó.

Theo chị Liễu, ngoài chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo, giá cả hợp lý thì việc quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu luôn cần thiết. Bột dinh dưỡng ngũ cốc và trà gạo lứt hoa nhài của chị đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao vào cuối năm 2022. Gia đình chị Liễu cũng tích cực tham gia các chương trình kết nối cung - cầu, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn… để giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. "Chúng tôi cần thêm vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Trước mắt, phải chú trọng để tạo ra bao bì sản phẩm đẹp hơn, phát triển thêm các sản phẩm từ các loại hạt và đẩy mạnh phân phối qua kênh thương mại điện tử", chị Liễu nói.

Anh Phạm Ngọc Hoan, Phó bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, cho biết các sản phẩm cơ sở ngũ cốc của chị Liễu được nhiều người dùng làm quà biếu. Thị đoàn Hoài Nhơn đã cùng Tỉnh đoàn Bình Định khảo sát, hỗ trợ để chị Liễu lập hồ sơ vay vốn từ Quỹ Thanh niên Bình Định khởi nghiệp, lập nghiệp. Đến nay, dự án vay vốn đầu tư mở rộng cơ sở của chị đã được Tỉnh đoàn Bình Định thẩm định và sẽ giải ngân vốn vay sắp đến.