Khởi nghiệp với mô hình gà siêu trứng

Tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông tại một trường đại học ở Nghệ An vào năm 2022, thay vì tìm kiếm một công việc đúng chuyên ngành, anh Dũng lại quyết định rẽ ngang về quê làm nông nghiệp.

Mô hình nuôi gà siêu đẻ trứng của vợ chồng anh Dũng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nhận thấy mô hình nuôi gà siêu đẻ trứng rất phát triển ở các tỉnh phía bắc nhưng vẫn còn mới mẻ tại Hà Tĩnh, anh Dũng nảy ra ý tưởng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Quyết định này của anh nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, bởi bố mẹ anh vốn có nghề buôn bán trứng lâu năm nên am hiểu thị trường. Đặc biệt, người bạn đời của anh là chị Đặng Thị Oanh (30 tuổi), tốt nghiệp ngành thú y tại Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế), chính là "cánh tay phải" đắc lực hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

Được sự đồng thuận của gia đình, cuối năm 2022, anh Dũng mua lại khu đất rộng khoảng 1 ha tại thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh), rồi đầu tư 6 tỉ đồng xây dựng chuồng trại, bắt đầu hành trình khởi nghiệp với lứa gà đầu tiên khoảng 7.000 con.

Những ngày đầu bắt tay vào làm nông nghiệp, chàng trai đối mặt với vô vàn áp lực. Vốn đầu tư lớn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều trong khi đầu ra còn bấp bênh khiến anh nhiều đêm trăn trở. Khó khăn lớn nhất là việc tiêu thụ gà thải loại sau chu kỳ khai thác trứng, ảnh hưởng trực tiếp đến bài toán xoay vòng vốn.

Không nản chí, anh Dũng tận dụng mối quan hệ sẵn có của gia đình, đồng thời tự chạy vạy khắp nơi tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và tính toán lại kế hoạch sản xuất sát với nhu cầu thị trường.

Chuồng trại nuôi giống gà Ai Cập được đầu tư hiện đại ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bên cạnh bài toán đầu ra, khí hậu nắng nóng gay gắt và diễn biến thất thường của miền Trung cũng là thử thách lớn đối với sức khỏe và năng suất đẻ trứng của đàn gà. Để giải quyết vấn đề này, vợ chồng anh Dũng áp dụng công nghệ vào chăn nuôi bằng việc đầu tư hệ thống chuồng kín hiện đại, lắp đặt quạt thông gió và giàn làm mát tự động để duy trì nhiệt độ ổn định.

"Các khâu chăm sóc cũng được cơ giới hóa tối đa như hệ thống cho ăn tự động, giúp giảm bớt sức người và tối ưu chi phí vận hành. Dưới sự giám sát chuyên môn của vợ tôi, đàn gà được tiêm vắc xin định kỳ từ nhỏ. Hằng tháng, trang trại còn phối hợp với đơn vị cung cấp thức ăn lấy mẫu kiểm tra kháng thể nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh từ xa", anh Dũng kể.

Thu "trái ngọt" tiền tỉ mỗi năm

Nhờ sự kiên trì và làm chủ kỹ thuật, trang trại của anh Dũng ngày càng ăn nên làm ra. Sau 4 năm, từ quy mô khiêm tốn ban đầu, tổng đàn gà tại trang trại đã tăng lên gần 40.000 con.

Chia sẻ về bí quyết vận hành, anh Dũng cho biết trang trại chăn nuôi giống gà Ai Cập trắng siêu đẻ. Gà giống được nhập về từ lúc mới 1 ngày tuổi và chăm sóc theo quy trình khép kín từng giai đoạn. Từ tuần thứ 16 - 23 là thời điểm gà bước vào giai đoạn bắt đầu đẻ trứng liên tục. Mỗi con có năng suất đẻ trứng tiềm năng khoảng 330 quả/năm.

Mỗi năm, vợ chồng anh Dũng thu về khoảng 8 - 10 tỉ đồng từ tiền bán trứng và gà thịt thương phẩm ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hiện tại, đều đặn mỗi ngày trang trại của anh thu hoạch khoảng 30.000 quả trứng. Không chỉ thu nguồn lợi lớn từ trứng, khi gà hết chu kỳ đẻ, anh xuất bán gà thương phẩm với sản lượng khoảng hơn 30 tấn gà thịt mỗi năm. Tổng doanh thu từ trang trại mang lại con số ấn tượng, ước đạt từ 8 - 10 tỉ đồng/năm. Sau khi trừ hết chi phí, vợ chồng anh lãi ròng khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm.

"Trứng thu hoạch ngày nào là thương lái đến tận nơi mua hết ngày đó. Hiện trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Nhờ đầu ra ổn định, sắp tới vợ chồng tôi dự định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường", anh Dũng phấn khởi chia sẻ về dự định tương lai.

Trao đổi với PV, ông Trần Bá Hoành, Phó chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, đánh giá mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng của anh Dũng là điểm sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương. Theo ông Hoành, dù tuổi đời còn trẻ, vợ chồng anh Dũng đã thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm khi mạnh dạn đầu tư vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất.