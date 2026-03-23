Khối tài sản 81 tỉ đồng của Huy 'máy nổ' sắp được đưa ra đấu giá

Từng gắn với hình ảnh một doanh nghiệp cơ khí quy mô tại TP.Đà Nẵng, khối tài sản hàng chục tỉ đồng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lắp máy Miền Nam nay rơi vào cảnh 'đắp chiếu', xuống cấp và chuẩn bị được đưa ra đấu giá.
Ngày 23.3, Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đã thông báo tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản của doanh nghiệp trên tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tổng giá trị khối tài sản được xác định hơn 81 tỉ đồng, trong đó giá khởi điểm cho đợt đấu giá hiện tại là hơn 60,2 tỉ đồng.
Khối tài sản được đưa ra đấu giá bao gồm hàng loạt công trình như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm (lab), nhà bảo vệ, phòng máy phát điện và các hạng mục phụ trợ.
Đáng chú ý, còn có xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất lên tới 30 tấn/ngày. Ngoài ra, tài sản bổ sung gồm khu xưởng làm lõi rộng gần 1.800 m² và nhà thành phẩm 65 m². Tuy nhiên, toàn bộ tài sản này không bao gồm quyền sử dụng đất.
Doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nói trên do Lê Bá Huy làm giám đốc và đại diện pháp luật. Ông Huy từng được biết đến là một doanh nhân có tiếng tại địa phương, khởi nghiệp từ việc buôn bán máy nổ nên gắn với biệt danh Huy "máy nổ".
Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 31.3 tại Công ty Đấu giá hợp danh miền Trung và Tây nguyên, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Người tham gia cần đặt trước số tiền hơn 6 tỉ đồng.
Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều hạng mục trong khuôn viên nhà máy đã ngừng hoạt động từ lâu. Các nhà xưởng, khu sản xuất, kho chứa… trong tình trạng xuống cấp, một số nơi cỏ mọc um tùm, tạo nên khung cảnh hoang hóa giữa khu công nghiệp từng sầm uất.
