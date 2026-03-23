Khối tài sản 81 tỉ đồng của Huy 'máy nổ' sắp được đưa ra đấu giá

Ngày 23.3, Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đã thông báo tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản của doanh nghiệp trên tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tổng giá trị khối tài sản được xác định hơn 81 tỉ đồng, trong đó giá khởi điểm cho đợt đấu giá hiện tại là hơn 60,2 tỉ đồng.

Khối tài sản được đưa ra đấu giá bao gồm hàng loạt công trình như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm (lab), nhà bảo vệ, phòng máy phát điện và các hạng mục phụ trợ.

Xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất lên tới 30 tấn/ngày bỏ hoang thời gian dài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, còn có xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất lên tới 30 tấn/ngày. Ngoài ra, tài sản bổ sung gồm khu xưởng làm lõi rộng gần 1.800 m² và nhà thành phẩm 65 m². Tuy nhiên, toàn bộ tài sản này không bao gồm quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nói trên do Lê Bá Huy làm giám đốc và đại diện pháp luật. Ông Huy từng được biết đến là một doanh nhân có tiếng tại địa phương, khởi nghiệp từ việc buôn bán máy nổ nên gắn với biệt danh Huy "máy nổ".

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 31.3 tại Công ty Đấu giá hợp danh miền Trung và Tây nguyên, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Người tham gia cần đặt trước số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều hạng mục trong khuôn viên nhà máy đã ngừng hoạt động từ lâu. Các nhà xưởng, khu sản xuất, kho chứa… trong tình trạng xuống cấp, một số nơi cỏ mọc um tùm, tạo nên khung cảnh hoang hóa giữa khu công nghiệp từng sầm uất.

Việc một khối tài sản lớn từng phục vụ sản xuất công nghiệp nay rơi vào tình trạng bỏ hoang và bị đưa ra đấu giá đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương

Khu xưởng làm lõi có diện tích gần 1.800 m2 và nhà thành phẩm từng là nơi sản xuất máy nông ngư cơ trọng điểm của miền Trung

Cổng chính vào tại khu vực khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10 Khu công nghiệp Hòa Khánh đã đóng cửa im lìm

Hàng rào cũng có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng

Tổng giá trị khối tài sản được xác định hơn 81 tỉ đồng, trong đó giá khởi điểm cho đợt đấu giá hiện tại là hơn 60,2 tỉ đồng

Khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) gồm nhiều hạng mục như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà bảo vệ…

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp trước kia, các khu vực phòng bảo vệ và cổng vào hiện đang trong tình trạng không hoạt động

Ngoài các khu xưởng chính, các hạng mục như phòng LAD, phòng máy phát điện, khu nhà bếp và các công trình phụ trợ khác cũng nằm trong danh mục thanh lý