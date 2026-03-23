Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khối tài sản 81 tỉ đồng của Huy 'máy nổ' sắp được đưa ra đấu giá

Mạnh Cường
23/03/2026 16:23 GMT+7

Từng gắn với hình ảnh một doanh nghiệp cơ khí quy mô tại TP.Đà Nẵng, khối tài sản hàng chục tỉ đồng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lắp máy Miền Nam nay rơi vào cảnh 'đắp chiếu', xuống cấp và chuẩn bị được đưa ra đấu giá.

Ngày 23.3, Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đã thông báo tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản của doanh nghiệp trên tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tổng giá trị khối tài sản được xác định hơn 81 tỉ đồng, trong đó giá khởi điểm cho đợt đấu giá hiện tại là hơn 60,2 tỉ đồng.

Khối tài sản được đưa ra đấu giá bao gồm hàng loạt công trình như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm (lab), nhà bảo vệ, phòng máy phát điện và các hạng mục phụ trợ.

Xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất lên tới 30 tấn/ngày bỏ hoang thời gian dài

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, còn có xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất lên tới 30 tấn/ngày. Ngoài ra, tài sản bổ sung gồm khu xưởng làm lõi rộng gần 1.800 m² và nhà thành phẩm 65 m². Tuy nhiên, toàn bộ tài sản này không bao gồm quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp sở hữu khối tài sản nói trên do Lê Bá Huy làm giám đốc và đại diện pháp luật. Ông Huy từng được biết đến là một doanh nhân có tiếng tại địa phương, khởi nghiệp từ việc buôn bán máy nổ nên gắn với biệt danh Huy "máy nổ".

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 31.3 tại Công ty Đấu giá hợp danh miền Trung và Tây nguyên, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Người tham gia cần đặt trước số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều hạng mục trong khuôn viên nhà máy đã ngừng hoạt động từ lâu. Các nhà xưởng, khu sản xuất, kho chứa… trong tình trạng xuống cấp, một số nơi cỏ mọc um tùm, tạo nên khung cảnh hoang hóa giữa khu công nghiệp từng sầm uất.

Việc một khối tài sản lớn từng phục vụ sản xuất công nghiệp nay rơi vào tình trạng bỏ hoang và bị đưa ra đấu giá đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người tham gia đấu giá cần đặt trước số tiền hơn 6 tỉ đồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu xưởng làm lõi có diện tích gần 1.800 m2 và nhà thành phẩm từng là nơi sản xuất máy nông ngư cơ trọng điểm của miền Trung

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cổng chính vào tại khu vực khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10 Khu công nghiệp Hòa Khánh đã đóng cửa im lìm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hàng rào cũng có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tổng giá trị khối tài sản được xác định hơn 81 tỉ đồng, trong đó giá khởi điểm cho đợt đấu giá hiện tại là hơn 60,2 tỉ đồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện trạng hoang tàn, cỏ dại bủa vây

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) gồm nhiều hạng mục như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà bảo vệ…

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cỏ mọc um tùm bao phủ lối đi, các công trình phụ trợ bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Toàn cảnh khu nhà xưởng "cửa đóng then cài"

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hệ thống kho bãi và xưởng thiết bị "đắp chiếu"

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp trước kia, các khu vực phòng bảo vệ và cổng vào hiện đang trong tình trạng không hoạt động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện cánh cửa cuốn đóng chặt, máy móc bên trong được ghi nhận là dừng vận hành hoàn toàn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài các khu xưởng chính, các hạng mục như phòng LAD, phòng máy phát điện, khu nhà bếp và các công trình phụ trợ khác cũng nằm trong danh mục thanh lý

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự vắng lặng bao trùm lên toàn bộ khuôn viên rộng lớn của vị đại gia từng nổi tiếng với các nhà hàng gỗ ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận