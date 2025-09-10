Khối tài sản của tân Thủ tướng Thái Lan có những gì?

Ông Anutin vẫy chào sau khi được bầu làm thủ tướng hôm 5.9 ẢNH: REUTERS

Tờ Bangkok Post ngày 10.9 đưa tin tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa công khai khối tài sản trị giá 3,9 tỉ baht (3.236 tỉ đồng), trong đó có 3 máy bay riêng, 2 xuồng cao tốc và một bất động sản hạng sang ở Bangkok.

Từng là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng tại Thái Lan, ông còn liệt kê 1,09 tỉ baht tiền mặt và tiền gửi trong hàng chục tài khoản ngân hàng.

Thủ tướng Anutin (59 tuổi) đã công bố khối tài sản của mình với Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan theo yêu cầu đối với quan chức chính phủ. Cơ quan này đã công khai hồ sơ hôm 9.9.

Ông Anutin là lãnh đạo đảng Bhumjaithai, đảng lớn thứ 3 trong quốc hội, và đã lên nắm quyền sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì các vi phạm đạo đức.

Đảng Nhân dân đối lập, khối lớn nhất trong quốc hội, đang ủng hộ ông Anutin để đổi lấy cam kết của ông sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng, nhằm mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp.

Theo hồ sơ tài sản vừa công khai, ông Anutin khai báo có các khoản đầu tư trị giá khoảng 655 triệu baht và năm ngoái báo cáo thu nhập hơn 1,8 triệu baht.

Gia sản của gia đình ông tập trung ở Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Sino-Thai, doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), vốn đã giành được nhiều hợp đồng từ chính phủ suốt nhiều thập niên, bao gồm cả dự án sân bay Suvarnabhumi và tòa nhà quốc hội.

Trong số các tài sản khác của ông Anutin có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 4 xe sang, 22 chiếc đồng hồ, 24 lá bùa và 11 món đồ sứ Benjarong có niên đại từ thế kỷ 13, vốn ban đầu được chế tác cho hoàng gia.

Là một cựu phi công, ông Anutin từng tham gia hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân trong các trường hợp khẩn cấp y tế cũng như vận chuyển nội tạng để cấy ghép.

Lập trường thân hoàng gia giúp củng cố vị thế của ông, thậm chí được cho là còn vượt trên cả các lãnh đạo những đảng được quân đội hậu thuẫn.

Dù ông khẳng định mình không tham gia vào cuộc bầu chọn Thượng viện vào năm ngoái, khoảng 75% số thượng nghị sĩ mới có liên hệ với ông hoặc đảng Bhumjaithai, theo giới phân tích chính trị.