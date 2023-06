Khối tài sản kếch xù của cựu nữ giám đốc sở nhận hối lộ 14 tỉ đồng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án hối lộ và thông thầu thiết bị giáo dục, xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị có liên quan.



Cả 17 bị can bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; riêng 4 bị can bị đề nghị truy tố thêm tội danh thứ 2. Trong đó, bị can Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công ty NSJ bị truy tố tội đưa hối lộ. Bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh; bị can Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh); bị can Hà Huy Long, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh), cùng bị truy tố thêm tội nhận hối lộ.

Bị can Vũ Liên Oanh (trái) và Hoàng Thị Thúy Nga PHÚC BÌNH

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2016 - 2019, được sự "bật đèn xanh" từ bị can Oanh, bị can Nga chỉ đạo nhân viên Công ty NSJ thực hiện nhiều chiêu trò để thâu tóm 6 dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỉ đồng.

Chỉ tính riêng tại 2 gói thầu mua sắm thiết bị cho bậc học mầm non và tiểu học năm 2019 (tổng giá trị hơn 323 tỉ đồng), ngân sách bị thiệt hại hơn 80 tỉ đồng. 4 gói thầu còn lại đến nay chưa đủ căn cứ để xác định thiệt hại.

Đặc biệt, sau khi thực hiện xong các dự án, bà Nga đã nhiều lần đưa hối lộ cho các quan chức ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh, với tổng cộng hơn 30 tỉ đồng. Trong số này, bà Vũ Liên Oanh nhận 14 tỉ đồng, ông Ngô Vui nhận 14,8 tỉ đồng, ông Hà Huy Long nhận 1,855 tỉ đồng.

Vẫn theo kết luận, quá trình điều tra, bị can Oanh tự nguyện và mong muốn gia đình nộp trả lại số tiền 14 tỉ đồng hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả, nhưng gia đình chưa thực hiện. Tuy vậy, cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản và 1 động sản liên quan đến cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh để phục vụ thi hành án.

Số tài sản này bao gồm: 1 lô đất diện tích 347 m2 tại xã Xuân Sơn, H.Đông Triều (Quảng Ninh), đứng tên chủ sở hữu vợ chồng bà Oanh; 5 lô đất diện tích 60 - 216 m2 nằm rải các tại các P.Cao Xanh, P.Hồng Hải và P.Hồng Hà, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), đều đứng tên chủ sở hữu vợ chồng bà Oanh; 1 lô đất diện tích hơn 113 m2 cũng tại P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, nhưng được bà Oanh nhờ mẹ ruột đứng tên sở hữu thay.

Động sản duy nhất liên quan đến bà Oanh bị kê biên là chiếc ô tô Toyota Yaris, đứng tên cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Với nhóm bị can còn lại là Ngô Vui và Hà Huy Long, cả hai người này đều đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ, lần lượt 14,8 tỉ đồng và 1,855 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 1 bất động sản, 1 động sản liên quan đến bị can Vui để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án. Cùng đó, nhiều tài sản có giá trị liên quan đến bị can Long cũng đã bị kê biên, bao gồm 2 bất động sản, 1 động sản và 3 sổ tiết kiệm trị giá 5 tỉ đồng.

Vụ án này, 17 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 10 - 20 năm tù.

3 bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bị can Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 364 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12 - 20 năm tù.