Khối tài sản tỉ đô của nhà thiết kế Giorgio Armani sẽ đi về đâu?

05/09/2025 16:08 GMT+7

Huyền thoại thời trang người Ý, nhà thiết kế kỳ cựu Giorgio Armani vừa qua đời ở tuổi 91, để lại khối tài sản khổng lồ sau sự nghiệp lừng lẫy. Thế nhưng, ông không có con để thừa kế trực tiếp.

Theo thông báo từ Tập đoàn Armani, Giorgio Armani đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của những người thân vào ngày 4.9. Thông cáo viết: "Với nỗi đau vô hạn, Tập đoàn Armani xin thông báo sự ra đi của người sáng lập, nhà sáng tạo và cũng là nguồn năng lượng bất tận của chúng tôi: Giorgio Armani. Ông ra đi thanh thản trong vòng tay của những nhân viên và cộng sự thân thiết. Cho đến những ngày cuối cùng, ông vẫn không ngừng cống hiến cho công ty, cho các bộ sưu tập và những dự án đang dang dở".

Ai sẽ là người tiếp quản đế chế thời trang trị giá tỉ đô?

Năm 1966, Giorgio Armani gặp Sergio Galeotti - một kiến trúc sư trẻ tuổi. Sergio Galeotti sau đó bỏ nghề để đồng hành cùng Giorgio Armani, cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Nhưng bi kịch ập đến năm 1985, khi Sergio Galeotti qua đời vì căn bệnh liên quan đến HIV/AIDS ở tuổi 40.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ, Giorgio Armani thừa nhận thất bại lớn nhất của ông là không thể cứu bạn đời khỏi cái chết. Sau mất mát đó, Giorgio Armani không lập gia đình và dành toàn bộ tâm huyết cho công việc.

Khối tài sản tỉ đô của nhà thiết kế Giorgio Armani sẽ đi về đâu? - Ảnh 1.

Giorgio Armani đã ra đi thanh thản tại Milan (Ý) trong vòng tay của người thân, hưởng thọ 91 tuổi

ẢNH: PA

Trang Mirror đưa tin ngày 5.9, tính đến thời điểm qua đời, Giorgio Armani sở hữu khối tài sản ước tính hơn 9,96 tỉ USD. Đế chế thời trang mang tên ông không chỉ giới hạn ở quần áo, mà còn mở rộng sang nội thất, nước hoa, sách, hoa, quán bar, câu lạc bộ và nhà hàng. Doanh thu hằng năm của tập đoàn vượt 2,69 tỉ USD, đưa Giorgio Armani trở thành một doanh nhân kiệt xuất bên cạnh danh hiệu nhà thiết kế huyền thoại.

Dù không có con, Giorgio Armani còn hai người em là Rosanna Armani và Sergio Armani. Theo Luxury Tribune, đến năm 2024, ông nắm giữ 99,9% cổ phần tập đoàn, 0,1% còn lại thuộc về quỹ Giorgio Armani.

Không có người thừa kế trực tiếp, nhưng Giorgio Armani đã để lại quyền điều hành gián tiếp cho 3 thành viên gia đình: hai cháu gái Silvana và Roberta Armani cùng cháu trai Andrea Camerana. Cả 3 đều đã có mặt trong hội đồng quản trị trước khi ông qua đời.

Khối tài sản tỉ đô của nhà thiết kế Giorgio Armani sẽ đi về đâu? - Ảnh 2.

Theo truyền thông, 3 thành viên trong gia đình Giorgio Armani sẽ là người tiếp quản đế chế thời trang hàng tỉ đô của ông

ẢNH: REUTERS

Do tình trạng sức khỏe, Giorgio Armani buộc phải vắng mặt trong Tuần lễ thời trang nam Milan (Ý) hồi tháng 6 - lần đầu tiên ông bỏ lỡ một buổi trình diễn trong sự nghiệp.

Theo di nguyện, tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư. Phòng tang lễ mở cửa từ ngày 6 - 7.9 tại Milan (Ý), trong khuôn viên Armani/Teatro, số 59 Via Bergognone, từ 9 giờ sáng - 16 giờ chiều.

Khối tài sản tỉ đô của nhà thiết kế Giorgio Armani sẽ đi về đâu? - Ảnh 3.

Giorgio Armani và cháu gái Roberta Armani có mối quan hệ thân thiết. Cô được dự đoán sẽ trở thành thành viên chủ chốt dẫn dắt tập đoàn

ẢNH: REUTERS

Trong thông điệp tưởng nhớ, gia đình và tập đoàn viết: "Suốt nhiều thập kỷ, Giorgio Armani đã tạo nên tầm nhìn vượt ra ngoài thời trang, chạm tới mọi khía cạnh đời sống với sự rõ ràng và thực tế phi thường. Ông luôn duy trì đối thoại cởi mở với công chúng, trở thành một biểu tượng được yêu mến và kính trọng nhờ khả năng kết nối với tất cả mọi người. Ông cũng dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng, đặc biệt là thành phố Milan thân yêu".

Thông cáo kết luận: "Công ty Giorgio Armani có lịch sử 50 năm, được gây dựng bằng sự kiên nhẫn và đam mê. Tinh thần độc lập, kiên định và sáng tạo của ông sẽ luôn là nền tảng của tập đoàn. Nhân viên và gia đình sẽ tiếp tục bảo vệ, phát triển những gì ông đã xây dựng bằng sự tôn trọng, trách nhiệm và tình yêu".

Giorgio Armani - 'ông hoàng của phong cách Ý' qua đời

Giorgio Armani - 'ông hoàng của phong cách Ý' qua đời

Chiều tối 4.9 (giờ địa phương), làng thời trang thế giới rúng động thông tin về sự ra đi của nhà thiết kế Giorgio Armani, người đã viết nên những chương quan trọng cho thời trang Ý và quốc tế.

