Khởi tố 11 bị can đánh nhau từ mâu thuẫn khi đá bóng

Ngày 5.4, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những bị can bị khởi tố gồm: Bùi Văn Tú Anh, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hữu Trải, Trần Hoàng Phương, Phạm Thu Hoài, Huỳnh Bảo Duy, Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Văn Chàng, Lê Văn Phương Thanh, Nguyễn Minh Chấn (cùng ngụ Hậu Giang) và Phạm Văn An (ngụ Kiên Giang).

Các bị can trong nhóm của Nguyễn Hữu Trải tham gia đánh nhau

ẢNH: VỊ THANH

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20.3, do mâu thuẫn trong lúc đá bóng, Bùi Văn Tú Anh (40 tuổi, tên thường gọi Bùi Tú, chủ một tiệm hớt tóc tại TP.Vị Thanh, Hậu Giang) gọi điện cho vợ là Nguyễn Thị Cẩm Tú (31 tuổi) và một số học viên hớt tóc của Tú đến nhà của Nguyễn Hữu Trải (43 tuổi, P.5, TP.Vị Thanh) để nói chuyện rồi xảy ra đánh nhau.

Sau đó, nhóm của vợ chồng Bùi Tú rời đi, di chuyển xe ra đậu trước một cửa hàng thời trang tại P.5. Cùng lúc này, Trải gọi điện thoại cho Phạm Thu Hoài, Huỳnh Bảo Duy, Nguyễn Hữu Hùng, đánh lại nhóm của Bùi Tú. Hậu quả, cả hai nhóm đều có người bị thương.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam Bùi Văn Tú Anh (áo vàng) và một bị can chung nhóm ẢNH: VỊ THANH

Đến tối cùng ngày, nhóm của Bùi Tú và nhóm của Trải cùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Lúc này, Nguyễn Hữu Hùng và Đặng Văn Chàng đến thăm Trải và gặp nhóm của Bùi Tú và lao vào tấn công.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đưa 2 nhóm về cơ quan phục vụ công tác điều tra. Sau khi củng cố hồ sơ, công an tỉnh ra quyết định khởi tố 11 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Nguyễn Thị Cẩm Tú bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 10 người còn lại bị bắt tạm giam.