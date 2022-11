Khởi tố 2 bị can cướp tài sản của tài xế xe ôm ở khu vực hồ Tuyền Lâm

Ngày 9.11, thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Đức Tín (20 tuổi, trú P.7, TP.Đà Lạt) và Võ Hoàng Thái (20 tuổi, quê Đắk Nông) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản xảy ra ở khu vực hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

Trước đó, ngày 6.11, ông Nguyễn Đình Sơn (lái xe ôm, 58 tuổi, ngụ P.4, TP.Đà Lạt) khai báo với cơ quan chức năng về việc ông bị 2 nam thanh niên thuê chở đến khu vực sân golf, hồ Tuyền Lâm (phía thuộc địa phận xã Hiệp An, H.Đức Trọng) rồi đánh và dùng dao uy hiếp cướp tài sản.

Nhận tin báo và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an H.Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Đà Lạt vào cuộc xác minh, truy bắt.

Chiều 7.11, lực lượng công an đã bắt được Tín và Thái tại một phòng trọ và tiệm internet ở khu vực thuộc địa bàn P.6 (TP.Đà Lạt).





Tại CQĐT, Tín và Thái khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 4 giờ ngày 6.11, cả 2 thuê xe của ông Sơn chở về khu vực sân golf, hồ Tuyền Lâm.

Đến đây, Tín và Thái sử dụng dao đã chuẩn bị sẵn uy hiếp ông Sơn, lục lấy 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, 50.000 đồng và 1 xe gắn máy nhãn hiệu Honda Blade (BS 49B2-07333) rồi tẩu thoát về hướng H.Di Linh.

Khi đến tại khu vực H.Bảo Lâm, cả hai bán điện thoại và chiếc xe trên cho 2 người (chưa xác định lai lịch) để lấy số tiền tổng cộng 3 triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân.