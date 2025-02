Khởi tố 2 bị can dùng giấy tờ giả xin hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học

Ngày 27.2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Hùng và ông Trần Xuân Duyên để điều tra hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Công an tỉnh Thái Bình tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng đối với ông Trần Xuân Duyên ẢNH: BÁO LAO ĐỘNG

Theo Công an tỉnh Thái Bình, thực hiện kết luận số 44/KL-TTr, ngày 2.4.2015 và kết luận số 482/KL-TTr ngày 29.11.2017 của Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình, ngành LĐ-TB-XH tỉnh đã rà soát, thực hiện dừng hưởng chế độ do đối tượng không đủ điều kiện tiếp tục hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Tuy nhiên, một bộ phận người khiếu kiện không chấp hành hướng giải quyết của cơ quan chức năng, không thực hiện việc khám giám định y khoa, bổ sung hồ sơ, tài liệu mà liên tục đi các cấp khiếu kiện, thể hiện thái độ cố tình, cố chấp, coi thường cơ quan chức năng, có nhiều hoạt động gây phức tạp tình hình.

Cá biệt, cơ quan chức năng phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả trong hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, cụ thể gồm: ông Trần Xuân Duyên (73 tuổi, trú tại thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng, H.Quỳnh Phụ) thuộc diện phải bổ túc hồ sơ hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học theo kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH sử dụng 2 bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú giả đưa vào hồ sơ; ông Trần Duy Hùng (77 tuổi, trú tại thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình) sử dụng 2 giấy tờ giả của đơn vị quân đội để lập hồ sơ xin hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học.

Hai người này nhận thức rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả của mình nhưng cố tình thực hiện nhằm được hưởng chế độ chính sách. Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 27.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Hùng và ông Trần Xuân Duyên để điều tra hành vi “sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp các cơ quan tố tụng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.