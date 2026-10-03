Khởi tố 2 bị can dùng thuyền chở đường lậu vượt sông Sê Pôn

Ngày 3.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn (33 tuổi, ở xã Lao Bảo) về tội buôn lậu và Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun (29 tuổi, ở tỉnh Savannakhet, Lào) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lực lượng chức năng ra quyết định khởi tố đối với Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào lúc 23 giờ 50 phút tối 20.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới Việt - Lào ở xã Lao Bảo.

Khi đến bờ sông Sê Pôn thuộc thôn Tân Thành (xã Lao Bảo), tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ 1 thuyền máy đang neo đậu sát bờ sông, thuộc địa phận Việt Nam do Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun điều khiển. Qua kiểm tra, trên thuyền có 3,2 tấn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất.

Phương tiện được Tuấn và đồng phạm người Lào vận chuyển đường lậu qua biên giới ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại khu vực bờ sông, tổ công tác phát hiện Lê Thuận Tuấn và một số người đang bốc các bao tải đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, đưa từ thuyền lên bờ và vận chuyển về phía 2 xe ô tô tải có BS 74C - 013.48 và 74C - 139.47 đang đậu tại một bãi đất trống, cách bờ sông khoảng 50 m.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các lái xe điều khiển 2 xe ô tô tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác đã truy đuổi, khi đến khu vực bãi cát cách hiện trường khoảng 1,2 km (ở thôn Tân Thành) tổ công tác dừng được cả 2 xe.

Các xe máy vận chuyển đường từ bờ sông lên xe ô tô tải ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua kiểm tra trên thùng xe ô tô BS 74C - 013.48 đang vận chuyển hơn 3,6 tấn và xe 74C - 139.47 đang vận chuyển hơn 3,1 tấn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất.

Toàn bộ số đường bị phát hiện đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Tuấn đã móc nối với một người Lào mua số đường kính trắng nói trên vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời.