Khởi tố 2 bị can 'giúp sức' 6 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Chiều 15.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi mở rộng điều tra vụ án tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, đơn vị đã khởi tố thêm 2 bị can.

Cụ thể, khởi tố bị can Lê Thị Kim Ngân (30 tuổi, ở P.16, Q.Gò Vấp) và Lương Quốc Anh (38 tuổi, ở P.15, Q.Tân Bình, cùng TP.HCM) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lương Quốc Anh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Kim Ngân vì đang nuôi con nhỏ.

Lê Thị Kim Ngân ẢNH: NAM THỊNH

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Hàn Mi (29 tuổi, ở P.14, Q.Gò Vấp) quen biết với 6 công dân người nước ngoài (quốc tịch Anh, Canada…) nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch.

Khi thời hạn tạm trú tại Việt Nam sắp hết, những người này đã nhờ Mi tìm cách giúp đỡ để lưu trú lâu dài tại Việt Nam.

Thông qua một người ở Q.Gò Vấp, Mi mua lại 1 công ty có trụ sở tại Việt Nam, làm giả các hồ sơ, tài liệu để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép lao động cho 6 người nước ngoài này. Sau đó, nhóm người này được cấp thị thực đầu tư, thị thực lao động lưu trú lâu dài tại Việt Nam.

Thông qua vụ "giúp đỡ" này, Mi thu lợi bất chính khoảng 38 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Thị Kim Ngân và Lương Quốc Anh đã giúp sức cho Mi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Ngân đã thu lợi bất chính hơn 11 triệu đồng, Anh thu lợi bất chính 3 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Ngọc Hàn Mi để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.