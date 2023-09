Khởi tố 2 bị can mua bán ma túy ở Hưng Yên

Ngày 22.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Ân Thi (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chúc (38 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng, xã Lê Hồng, H.Thanh Miện, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tuyền (22 tuổi, trú tại thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, H.Ân Thi) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an xã Tân Phúc (H.Ân Thi) phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an H.Ân Thi tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ do Chúc thuê trên địa bàn thôn Ngọc Nhuế.

Bùi Văn Chúc và Nguyễn Văn Tuyền tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng công an thu giữ tại phòng trọ nhiều túi ni lông bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng và nhiều viên nén màu hồng, nghi ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an H.Ân Thi đã trưng cầu số chất dạng tinh thể và viên nén thu giữ tại phòng trọ của Chúc, kết quả là ma túy, loại methamphetamine, khối lượng 57,183 gram.

Số ma túy bị cơ quan công an thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Ân Thi xác minh, làm rõ việc trước đó, Nguyễn Văn Tuyền có hành vi cùng Chúc tham gia bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Chúc và Tuyền thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an H.Ân Thi tiếp tục đấu tranh, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.