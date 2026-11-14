Khởi tố 2 bị can tiếp tay cho tội phạm 'rửa tiền' hơn 200 tỉ đồng

Ngày 14.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, ở TP.HCM), để điều tra liên quan việc tham gia "rửa tiền" cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia với số tiền lên đến hơn 200 tỉ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam 2 bị can tiếp tay cho tội phạm rửa tiền ẢNH: CTV

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền rất lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

Sau một thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ các tài khoản liên quan, triệu tập Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Tiến và Vũ liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ mà công an thu thập được, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu, Tiến khai nhận được một người lạ hướng dẫn làm nhiều tài khoản ngân hàng rồi đưa cả số tài khoản ngân hàng và SIM điện thoại sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển tiền.

Khi các đối tượng cần xác nhận sinh trắc bằng khuôn mặt để chuyển tiền thì sẽ gọi cho Tiến.

Năm 2025, Tiến và Vũ đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, cả hai đem sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển hơn 200 tỉ đồng. Đây là số tiền do các đối tượng vi phạm pháp luật mà có hoặc tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai có chuyển tiền vào tài khoản đứng tên 2 bị can nêu trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ ngay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột), trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "rửa tiền".