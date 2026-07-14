Công an Đắk Lắk triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 14.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỉ đồng để điều tra về tội danh rửa tiền.

5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, ở Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (32 tuổi), Tạ Vũ Minh Duy (32 tuổi), Trần Trịnh Anh Tuấn (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (26 tuổi) cùng ở Tây Ninh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai 5 đối tượng tại trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HOÀNG ANH

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt.

Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia). Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau.

Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 đối tượng đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an.