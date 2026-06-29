Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 29.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của công an các tỉnh, thành triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, với lượng tiền giao dịch vượt mốc 1.000 tỉ đồng.

Các nghi phạm trong đường dây rửa tiền bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một tổ chức tội phạm rửa tiền tinh vi trên không gian mạng. Đường dây này do nhóm nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc) chủ mưu, điều hành từ xa và cấu kết chặt chẽ với các nghi phạm trong nước.

5 nghi phạm cầm đầu được xác định gồm: Chang Chia Hsien (31 tuổi), Yu Li Hao (28 tuổi), Pan Kun Yen (34 tuổi), Hsueh Wei Chung (32 tuổi) và Lin Huy Mei (25 tuổi).

Để lập "đại bản doanh" hoạt động, nhóm điều hành người nước ngoài đã thuê lại các căn hộ tại 3 khu chung cư thuộc địa bàn P.Thủ Dầu Một và P.Chánh Hưng (TP.HCM). Tại đây, 5 nghi phạm người Đài Loan trực tiếp ăn ở, quản lý và giám sát chặt chẽ mọi công đoạn làm việc của các nhân viên người Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này bắt đầu vận hành hệ thống đánh bạc và rửa tiền từ tháng 4.2026. Để qua mặt các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng, nhóm cầm đầu thiết lập một quy trình bảo mật nghiêm ngặt.

Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cụ thể, các đối tượng bỏ tiền thuê nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ. Sau đó, các thông tin cá nhân này tiếp tục được dùng để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng theo chỉ định.

Mỗi tài khoản được cấp hạn mức giao dịch rất lớn, dao động từ 1 - 3 tỉ đồng. Đáng chú ý, để xóa dấu vết dòng tiền, tổ chức này ép buộc các nhân viên không được sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, hệ thống này chuyên thực hiện dịch vụ rửa tiền cho các cổng game đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng hoạt động (từ tháng 4.2026 đến nay), tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, đầu tháng 6.2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, chia làm nhiều mũi tấn công đồng loạt khám xét và triệu tập 36 nghi phạm liên quan tại nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại chuyên dụng phục vụ mục đích rửa tiền, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đường dây để điều tra về tội đánh bạc và rửa tiền.