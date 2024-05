Khởi tố 2 cán bộ hải quan liên quan vụ án nhận hối lộ

Ngày 31.5, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã đình chỉ công tác đối với 2 công chức để phục vụ công tác điều tra về lô hàng tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Sài Gòn Transco.



Phương tiện liên quan đến vụ án THANH TUYỀN

2 công chức này là bà Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (45 tuổi), Đội Nghiệp vụ hải quan Cảng SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ và ông Ngô Trung Hiếu (51 tuổi) thuộc Đội Kiểm soát hải quan, bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vào ngày 30.5 liên quan đến vụ án hai cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ nhận hối lộ trước đó.

Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa (48 tuổi, ngụ Q.7.TP,HCM) cùng đồng bọn thực hiện. Với thủ đoạn núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, Cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, Cảng Lotus…) để móc nối với các thuyền trưởng/máy trưởng mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài.

Nhóm bị can này đã cất giấu dầu FO, DO vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Công ty vận tải xăng dầu Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định, tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.

Trước đó, ngày 18.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam Hồ Việt Tân (61 tuổi) và Bùi Huỳnh Bá Phước (40 tuổi) cùng là công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi nhận hối lộ.