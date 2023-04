Khởi tố 2 người chống đối khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 27.4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Sơn (Ninh Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm Nguyễn Hữu Mạnh (47 tuổi) và Vũ Thị Tâm (46 tuổi, ngụ TT.Bình Minh, H.Kim Sơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Hữu Mạnh (áo đỏ) tại cơ quan công an CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 21 giờ 10 ngày 19.4, tổ công tác của Công an H.Kim Sơn đang làm nhiệm vụ trên trục đường thuộc địa phận xã Lưu Phương (H.Kim Sơn) đã ra tín hiệu dừng ô tô BS 18A - 022.46 do Nguyễn Hữu Mạnh điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.



Tuy nhiên, Mạnh không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Trong lúc điều khiển ô tô bỏ chạy, Mạnh còn lạng lách, đánh võng, chèn ép làm xe của thượng úy Đào Văn Phong bị ngã khi truy đuổi Mạnh. Hậu quả, thượng úy Đào Văn Phong bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Kim Sơn.

Sau đó, tổ công tác của Công an H.Kim Sơn đã dừng được phương tiện. Tuy nhiên, khi xuống xe, cả Mạnh và Tâm đã dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng công an. Tổ công tác phối hợp công an địa phương lập biên bản về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời đưa các nghi phạm về trụ sở công an để xử lý. Vụ việc đang được Công an H.Kim Sơn điều tra, làm rõ.