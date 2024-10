Khởi tố 2 phó giám đốc Công ty Hữu Lợi làm giả hồ sơ 20 gói thầu

Mua bằng giả để công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu

Ngày 19.10, tin từ Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đối với Nguyễn Hoài Phong (40 tuổi, ở xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là diễn biến mới liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi (có địa chỉ tại xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang), doanh nghiệp trúng 20 gói thầu (nhà nước làm chủ đầu tư - PV) tại 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre.

Công ty Hữu Lợi có địa chỉ ở xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang ẢNH: L.L.

Liên quan đến Công ty Hữu Lợi, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thiện (44 tuổi, ở H.Châu Thành, Tiền Giang - là anh rể Phong) về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, Công ty Hữu Lợi do ông Nguyễn Văn Lắm (63 tuổi, ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Ông Lắm bổ nhiệm Nguyễn Hoài Phong (con ruột) và Nguyễn Hữu Thiện (con rể) làm 2 Phó giám đốc để giúp ông Lợi trong việc kinh doanh, quan hệ với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty Hữu Lợi vẫn không đảm bảo tiêu chí về số lượng, trình độ nhân sự chủ chốt, bằng cấp kỹ sư theo quy định (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) để Sở Xây dựng Tiền Giang cấp chứng chỉ đủ năng lực trong hoạt động xây dựng và tham gia dự thầu.

Do đó, Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện đã bàn bạc, sử dụng 8 bằng tốt nghiệp đại học giả mang tên 8 cá nhân (với các tên Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Lê Văn Quân, Nguyễn Thành Bằng, Phạm Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Long Em, Dương Văn Hà) để Công ty Hữu Lợi đủ điều kiện hoạt động đấu thầu thi công trong 8 ngành nghề. Song song đó, Phong và Thiện còn sử dụng 4 bằng tốt nghiệp đại học giả mang tên Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Bùi Ngọc Trước để được Sở Xây dựng Tiền Giang cấp Chứng chỉ đủ năng lực hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, dự thầu.

2 gói thầu gây thiệt hại hơn 550 triệu đồng

Ngoài ra, để đáp ứng đủ số lượng nhân sự phục vụ việc lập hồ sơ dự thầu của Công ty Hữu Lợi, Nguyễn Hoài Phong còn cung cấp vào hồ sơ chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng có số GS1-08-2718 do Sở Xây dựng TP.HCM cấp cho Phạm Văn Huỳnh (54 tuổi, ở xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang). Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản khẳng định Sở này không cấp Chứng chỉ có nội dung trên. Các văn bằng trên đều được Phong, Thiện mua trên mạng. Phong và Thiện đem chứng thực các văn bằng giả này tại nhiều UBND cấp xã tại TP.Mỹ Tho và H.Châu Thành (Tiền Giang) để bổ sung vào hồ sơ.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Hữu Lợi đã trúng tổng cộng 20 gói thầu (tại Tiền Giang 19 gói thầu, Bến Tre 1 gói thầu). Sau khi được trưng cầu, Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng TP.HCM kết luận Công ty Hữu Lợi đã gây ra thiệt hại 2 công trình Xây dựng mới hội trường và nhà văn hóa xã Hội Xuân và công trình đường trục xã Long Hòa - Long Hiệp - Quang Thọ - Quang Ninh (Tiền Giang) số tiền hơn 550,3 triệu đồng do thi công không đúng thiết kế.

Hiện, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.