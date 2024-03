Làm giả hồ sơ lừa 4 tỉ đồng tiền bảo hiểm

Ngày 19.3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố các bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện quyết định khởi tố 4 bị can CÔNG AN NINH BÌNH

Các bị can bị khởi tố và bắt giam, gồm: Nguyễn Văn Thuật (38 tuổi, ngụ xã Đông Thanh, H.Đông Sơn, Thanh Hóa), Ngô Anh Tuấn (46 tuổi, ngụ TT.Quý Lộc, H.Yên Định, Thanh Hóa); Lê Thanh Hải (30 tuổi, ngụ P.Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa); và Nguyễn Đức Vượng (67 tuổi, ngụ P.Nam Bình, TP.Ninh Bình, Ninh Bình).

Đây là diễn biến tiếp theo của vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Trước đó, hồi tháng 6.2023, Công an TP.Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Văn Hồng (66 tuổi, ngụ TT.Vĩnh Lộc, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Vụ án sau đó đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, giai đoạn 2021 - 2022, Lê Văn Hồng (lúc này đang là Giám đốc Công ty bảo hiểm Xuân Thành Tràng An, địa chỉ tại TP.Ninh Bình) đã câu kết với các bị can còn lại làm giả hồ sơ, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức để yêu cầu các công ty kinh doanh bảo hiểm ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh, thành phố khác phải bồi thường bảo hiểm.

Với hành vi trên, các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt là gần 4 tỉ đồng của các công ty kinh doanh bảo hiểm. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.