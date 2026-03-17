Thời sự

Khởi tố 21 bị can trong vụ lừa đảo 'bốc thăm - tích điểm đổi iPhone' ở hội chợ

Bắc Bình
17/03/2026 14:21 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ Hương Trầm để dẫn dụ người chơi tích điểm đổi iPhone nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã khởi tố 21 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 20 đối tượng trong vụ lừa đảo núp bóng gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ Hương Trầm. Riêng bị can Phạm Thị Yến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Rất đông người chơi bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của chủ đoàn hội chợ Hương Trầm trong việc cho thuê mặt bằng để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo điều tra, Trần Phước Văn (36 tuổi, quê Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (36 tuổi, quê Khánh Hòa) là những người cầm đầu. Lợi dụng việc đoàn hội chợ đã được ngành chức năng tỉnh Tây Ninh cấp phép hoạt động, Văn và Nữ đã cấu kết với đối tượng tên Trắng để thuê mặt bằng tại xã Tân Biên và phường Tân Ninh (Tây Ninh) với giá 100 triệu đồng nhằm mở gian hàng lừa đảo.

Các đối tượng tham gia nhóm lừa đảo tại buổi thực nghiệm hiện trường

Để tạo lòng tin, các bị can trưng bày nhiều giải thưởng hấp dẫn như nồi cơm điện, tủ lạnh, bếp từ... và niêm yết thể lệ công khai. Tuy nhiên, thực tế trong rổ thăm cho khách bốc hoàn toàn không có các con số trúng thưởng mà chỉ có dòng chữ "Chúc bạn may mắn". Những lá thăm trúng quà chỉ được các bị can lén lút đưa ra khi cần tạo lòng tin cho đám đông.

Thủ đoạn tinh vi hơn được các bị can áp dụng là dẫn dụ người chơi chuyển sang hình thức "tích điểm đổi iPhone". Khi khách tham gia bốc thăm hiện vật, nhân viên sẽ lén bỏ thêm các lá thăm in chữ "Điểm" rồi nói dối rằng khách đã may mắn trúng thăm tích điểm giải đặc biệt. Các bị can đưa ra quy định: nếu tích đủ 100 đến 150 điểm sẽ nhận được điện thoại iPhone hoặc quy đổi ra tiền mặt từ 9 - 15 triệu đồng. 

Vì ham giải thưởng lớn, nhiều người chơi đã rơi vào cái bẫy do các đối tượng giăng sẵn, liên tục chi tiền mua thăm nhưng không bao giờ đạt đủ số điểm để trúng giải. Sau khi biết mình bị lừa, 1 phụ nữ (ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) là nạn nhân của nhóm lừa đảo đã có đơn tố giác đến công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm kiếm 18 nạn nhân trong vụ án lừa đảo qua mạng xã hội để mua bán người, do bị can Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy thực hiện, nhằm hoàn tất hồ sơ và xử lý hành vi phạm tội.

