Khởi tố 3 bảo vệ hành hung tài xế xe ôm trước sảnh bệnh viện

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
24/09/2025 09:03 GMT+7

Cơ quan công an đã khởi tố 3 bảo vệ có hành vi đánh tài xế xe ôm trước sảnh Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai.

Sáng 24.9, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai cho biết, liên quan đến vụ việc nhóm bảo vệ đánh một người đi xe máy trước sảnh Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Lào Cai: Khởi tố 3 bảo vệ hành hung tài xế xe ôm trước sảnh bệnh viện- Ảnh 1.

3 bị can tại cơ quan điều tra

ẢNH: XUÂN LÂM - ANTV

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Khanh (57 tuổi, ở P.Âu Lâu), Ngô Văn Oánh (65 tuổi, trú tại P.Văn Phú) và Hà Ngọc Vang (63 tuổi, trú tại P.Yên Bái).

Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 bảo vệ này đang làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ Đông Á JIPI, chi nhánh tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 19.9.2025, tại khu vực sảnh chính của Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai, ông Hà Mạnh Dũng (làm nghề xe ôm) gặp và nhận chở người quen là bệnh nhân chạy thận nhân tạo cùng với người nhà về xóm trọ.

Ở thời điểm này, do mâu thuẫn nên các bị can Nguyễn Văn Khanh, Ngô Văn Oánh, Hà Ngọc Vang đã dùng gậy cao su đánh vào người anh Dũng.

Hành vi của 3 bảo vệ Khanh, Oánh, Vang đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu và làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang cho người dân.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, có người dân đã quay lại video và đăng tải lên một số trang mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bệnh viện đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bảo vệ nêu trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

