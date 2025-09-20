Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

3 bảo vệ hành hung tài xế xe ôm trước cổng bệnh viện ở Lào Cai

Nguyễn Trường
20/09/2025 10:00 GMT+7

Khi chở một người vào cổng bệnh viện ở Lào Cai, người lái xe ôm đã bị 3 bảo vệ hành hung, sau đó 2 bên xảy ra xô xát.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 20.9, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Âu Lâu (tỉnh Lào Cai), xác nhận trước cổng Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai vừa xảy ra vụ việc 3 bảo vệ hành hung một tài xế xe ôm.

3 bảo vệ hành hung tài xế xe ôm trước cổng bệnh viện ở Lào Cai- Ảnh 1.

Hình ảnh 3 bảo vệ lao vào hành hung tài xế xe ôm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Dũng, Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai cho biết biết, người lái xe ôm này có một người thân đang chạy thận trong bệnh viện. Người này đã nhiều lần không chấp hành quy định của bệnh viện, đi xe máy ra vào bệnh viện và bị bảo vệ nhắc nhở. Đỉnh điểm là chiều 19.9, xảy ra vụ việc hành hung người đàn ông lái xe ôm.

Cũng theo ông Dũng, sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường đã trao đổi thông tin với phía Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai. Đồng thời, Công an P.Âu Lâu cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

"Phía bệnh viện đã làm việc với công ty thực hiện nhiệm vụ bảo an của bệnh viện để tạm đình chỉ 3 bảo vệ có hành vi đánh người. Các bên cũng đã hòa giải với nhau. Vụ việc không liên quan đến công tác khám chữa bệnh", ông Dũng cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy chở theo người đến Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai. Sau đó, tài xế này bị 3 nhân viên bảo vệ hành hung, một bảo vệ còn cầm gậy đánh người tài xế.

Khi bị các bảo vệ tấn công, tài xế xe ôm đã tự vệ, lao vào đánh lại 2 trong số 3 bảo vệ của bệnh viện.

