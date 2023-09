Khởi tố 3 bị can đánh đập dã man một nam thanh niên ở Thanh Hóa

Ngày 21.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can, gồm: Lê Văn Định (45 tuổi), Lê Văn Ba (50 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phúc, H.Nông Cống, Thanh Hóa), và Nguyễn Hoàng Dương (47 tuổi, ngụ xã Hoàng Sơn, H.Nông Cống). Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội giết người.

Các bị can bị khởi tố đã đánh đập dã man một nam thanh niên đi trên đường, vụ việc gây bức xúc dư luận thời gian qua trên mạng xã hội.

Các bị can bị khởi tố CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, chiều 21.8, anh N.D.S (31 tuổi, ngụ xã Đông Quang, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe máy trên QL1A từ Hà Nội về nhà ở xã Đông Quang.



Khi đến khu vực trước cây xăng Hoằng Quỳ (xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), anh S. bị 3 bị can trên chặn xe và đánh đập dã man. Nguyên nhân các bị can cho rằng anh S. không cho ô tô của các bị can vượt lên trước khi cùng lưu thông trên đường.

Clip ghi lại vụ nam thanh niên bị đánh đập dã man được người dân ghi lại bằng điện thoại di động, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi của nhóm bị can khiến dư luận rất bức xúc.