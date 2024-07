Khởi tố 3 thanh niên chém công an xã

Ngày 3.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can dùng hung khí tấn công một cán bộ Công an xã Kỳ Thượng (H.Kỳ Anh) khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.



3 bị can bị khởi tố vì tấn công cán bộ công an xã TÂN KỲ

3 can phạm bị khởi tố để điều tra về tội cố ý gây thương tích gồm: Trần Hữu Vũ (21 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Sơn, H.Kỳ Anh), Trần Hữu Mạnh (23 tuổi, anh trai Vũ) và Trần Trung Kỳ (18 tuổi, hàng xóm với anh em Vũ).

Trong đó, Vũ và anh trai bị bắt tạm giam, còn Kỳ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, chiều 5.6, Vũ điều khiển xe máy từ nhà ở xã Kỳ Sơn đến sân bóng ở xã Kỳ Thượng để đánh bóng chuyền.

Lúc này, trên sân có trung úy Trần Minh Quân, cán bộ Công an xã Kỳ Thượng cùng 11 người khác chơi bóng và có một số người đang xem.

Số hung khí nhóm thanh niên dùng để tấn công trung úy Quân TÂN KỲ

Quá trình chạy xe, Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng nổ lớn, khiến những người có mặt tại sân bóng đều có ý kiến.

Thấy vậy, trung úy Quân đã lên tiếng nhắc nhở song Vũ không nghe lời mà vẫn tiếp tục nẹt pô và rời đi.

Vũ sau đó chạy xe máy về nhà rủ thêm anh trai và người em hàng xóm mang theo con dao quay lại sân bóng tìm trung úy Quân để "nói chuyện".

Khi đến nơi, nhóm của Vũ cầm dao rượt đuổi, chém trung úy Quân. Hậu quả, trung úy Quân bị đánh chảy máu mũi, miệng, tụ máu ở mắt trái, vết thương hở ở vùng trán và thái dương trái, phải nhập viện điều trị.

3 thanh niên tấn công cán bộ công an xã sau đó bị Công an H.Kỳ Anh bắt giữ.