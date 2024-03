Hậu Giang: Bắt 5 bị can dùng dao và kiếm đánh người vì tiếng nẹt pô xe

Ngày 22.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành A (Hậu Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: N.T.Đ (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Thiện (18 tuổi), N.V.T (16 tuổi), Võ Hồng Trung (18 tuổi), P.V.L (16 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là nhóm bị can dùng dao và kiếm đánh người vì tiếng nẹt pô xe.

Nhóm bị can tại cơ quan công an VỊ THANH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 15.3, nhóm bị can trên đang ngồi trong quán cà phê cặp tỉnh lộ 929 (thuộc H.Châu Thành A, Hậu Giang) thì thấy một người nữ chạy xe máy chở một nam thanh niên đi ngang qua.

Cho rằng 2 người đi xe máy nẹt pô xe khiêu khích, cả nhóm cầm dao tự chế và kiếm rồi lên 2 xe máy đuổi theo đánh. Hậu quả, nam thanh niên đi cùng người nữ bị thương tích nặng ở vùng đầu, tỷ lệ tổn thương cơ thể 40%.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng Công an H.Châu Thành A lần lượt bắt được các bị can trên.

Vụ dùng dao và kiếm đánh người vì tiếng nẹt pô xe đang được Công an H.Châu Thành A tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.