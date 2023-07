Khởi tố 4 bị can đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề

Ngày 4.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hân (47 tuổi), Huỳnh Thị Mỹ Lan (41 tuổi). Nguyễn Thanh Sang (48 tuổi, cùng ngụ H.Mang Thít) và Lê Văn Nhẫn (46 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long).

4 bị can tại cơ quan công an NAM LONG

Theo hồ sơ của cơ quan công an, lúc 15 giờ ngày 10.6, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an bắt quả tang Hân đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề tại một quán nước giải khát thuộc khóm 4, TT.Cái Nhum, H.Mang Thít.

Tang vật thu giữ gồm 1 quyển tập và 1 tờ lịch ghi các con số lô, số đề, 1 điện thoại di động, số tiền 4,4 triệu đồng, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ NAM LONG

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Hân đã bán số lô, số đề cho nhiều người; trong đó, người mua là Lan, Sang và Nhẫn. Chỉ tính riêng trong ngày 9.6 và ngày bị bắt quả tang, Hân đã bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Những con bạc này ăn thua dựa trên kết quả mở thưởng của các kết quả xổ số miền Nam, miền Bắc và miền Trung.

Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Riêng Nguyễn Thanh Sang đã có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.