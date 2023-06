Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc, tạm giữ 9 người

Chiều 28.6, tin từ Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, lực lượng của đơn vị đã di lý nhóm người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Nhóm người tham gia đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ NAM LONG

Lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, Đội CSHS Công an H.Tam Bình phối hợp Công an xã Phú Lộc (H.Tam Bình) kiểm tra quán cà phê ở ấp 3A, xã Phú Lộc do ông Nguyễn Văn Lăng (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) làm chủ, phát hiện nhiều người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Bị công an phát hiện, nhiều người báo động với nhau bỏ chạy ra nhiều hướng để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ 10 người có hộ khẩu tại 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12 điện thoại di động (trong đó có nhiều điện thoại đang mở trực tiếp các trận đá gà), và gần 50 triệu đồng.

Bước đầu, những người này khai nhận đã truy cập vào trang mạng trực tuyến có nhà cái đặt tại Campuchia để đặt cược, với mỗi trận đá gà từ 100.000 - 500.000 đồng; khi đang đặt cược thì bị công an bắt quả tang.

Trước đó, ngày 27.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với 9 người (3 nữ, 6 nam) có hành vi đánh bạc. 9 người tham gia đánh bạc bị tạm giữ hình sự NAM LONG Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 26.6, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán nước giải khát không tên tại ấp Tân Lập, xã Tân Thành, H.Bình Tân do bà Lê Thị Kiều Oanh làm chủ, bắt giữ 10 người tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ gồm: 3 hột xí ngầu, nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc xóc dĩa, 10 xe máy và trên 30 triệu đồng. Những người này khai nhận có tham gia đánh bạc.