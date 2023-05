Nghe ‘vợ hờ’ bị dọa đánh, đi mua dao đâm người

Ngày 15.5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi, ngụ xã Sơn Định, H.Chợ Lách, Bến Tre) 12 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, Hòa và anh Nguyễn Châu Tuấn (40 tuổi) có mâu thuẫn trong việc mua bán trái cây. Ngày 18.11.2022, anh Tuấn đến phòng trọ do Hòa thuê (thuộc ấp Vàm An, xã Quới An, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) gặp "vợ hờ" của Hòa và có lời dọa đánh cả 2, sau đó bỏ về.

Sáng hôm sau, biết việc bị anh Tuấn dọa đánh và lo sợ bị đánh nên Hòa đi mua 2 con dao để phòng thân. Trên đường về nhà trọ ở xã Quới An, Hòa thấy anh Tuấn chạy xe cùng chiều phía trước nên nảy sinh ý định đâm Tuấn cho hả giận.

Hòa ép xe của anh Tuấn và sử dụng con dao vừa mới mua đâm nhiều nhát vào vùng bụng, chân và tay khiến anh Tuấn bị thương, nguy kịch. Sự việc chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn.

Kết luận giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với anh Tuấn là 53%.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Hòa thành khẩn khai báo, bày tỏ hối hận với hành vi cầm dao đâm người. Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa mức án như trên về tội giết người và buộc bồi thường cho bị hại số tiền trên 123 triệu đồng.