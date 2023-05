Giáo viên mầm non công lập ở Vĩnh Long được hỗ trợ 540.000 đồng/tháng

Ngày 13.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký ban hành quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non công lập.

Giáo viên mầm non ở các cơ sở công lập được hỗ trợ 540.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học NAM LONG

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non công lập ở tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, các giáo viên được hỗ trợ là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày (bao gồm bán trú) thuộc cơ sở giáo dục mầm non công lập đang hoạt động theo quyết định cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ là 540.000 đồng/giáo viên/tháng (mức hỗ trợ này không dùng làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH, BHYT) đối với giáo viên mầm non có hợp đồng lao động đủ 9 tháng/năm học.

Yêu cầu cụ thể là giáo viên có trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định luật Giáo dục 2019; được tham gia BHXH theo quy định; không bị kỷ luật với bất kỳ hình thức nào trong năm học; có xác nhận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của người đứng đầu cơ sở giáo dục đủ 9 tháng/năm học (hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học).

Nghị quyết này không áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 6 của HĐND tỉnh ngày 9.9.2021 (quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách theo Điều 8, Điều 10 tại Nghị định số 105 ngày 8.9.2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở tỉnh Vĩnh Long).

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, chính sách này là nhằm hỗ trợ cho giáo viên mầm non công lập, tạo động lực cho giáo viên mầm non công lập cải thiện đời sống và an tâm với nghề, giúp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại các nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo công lập. Đồng thời giúp cha mẹ trẻ yên tâm công tác, lao động tạo ra lợi ích chính đáng cho cộng đồng và xã hội...