Khởi tố 4 bị can mang súng săn bắt voọc bạc ở Phú Quốc để nấu cao

Ngày 15.10, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết liên quan đến vụ săn bắt voọc bạc tại Vườn quốc gia Phú Quốc, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Đỗ Khắc Trường (30 tuổi), Đỗ Khắc Cường (32 tuổi, anh của Trường), Nguyễn Tấn Bền (39 tuổi) và Ngô Hoàng Hậu (25 tuổi, cùng ở đặc khu Phú Quốc), để điều tra về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị can Nguyễn Tấn Bền, Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường, Ngô Hoàng Hậu (từ trái qua phải) tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14.5, Ngô Hoàng Phi (cha của Hậu) liên hệ Trường, Cường và Bền, yêu cầu săn bắt 10 cá thể voọc bạc để nấu cao bán cho khách. Sau đó, nhóm này mang súng nén khí cỡ nòng 6,5 mm (do Trường mua qua mạng xã hội) đến khu vực Tiểu khu 58, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc để săn bắt.

Đến ngày 27.5, nhóm của Trường giao cho ông Phi 8 cá thể voọc bạc. Do chưa đủ số lượng, Phi tiếp tục yêu cầu Hậu đi săn bắt. Hậu mang khẩu súng nén khí mua qua mạng xã hội đến khu vực Tiểu khu 66, rừng đặc dụng tại đặc khu Phú Quốc, săn bắt thêm 1 cá thể voọc bạc rồi mang về nhà.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi Phi và Hậu đang lột da, xẻ thịt cá thể voọc bạc vừa săn bắt thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Phi có tổng cộng 9 cá thể voọc bạc, 1 khẩu súng tự chế, 132 viên đạn chì cùng nhiều đồ vật liên quan.

Biết Phi và Hậu bị bắt giữ, Trường, Cường và Bền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, tự nguyện giao nộp khẩu súng, công cụ phạm tội và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, 2 khẩu súng và đạn thu giữ là vũ khí quân dụng.

Vũ khí quân dụng các bị can tàng trữ, sử dụng để săn bắn trái phép voọc bạc quý hiếm ở Phú Quốc ẢNH: CACC

Liên quan vụ án, sau khi phát hiện vụ việc, vào tháng 6.2026, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Ngô Hoàng Phi (47 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) và 4 bị can Hậu, Trường, Cường, Bền về hành vi "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Kết luận giám định của Viện Sinh học, xác định 6 cá thể mà cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của Phi là loài voọc bạc Đông Dương, có tên khoa học Trachypithecus germaini. Đây là loài động vật có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và đồng thời có tên trong nhóm IB danh mục loài thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.