Khởi tố 5 vệ sĩ 'dẹp đường' cho đoàn xe đám cưới

Ngày 13.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố 5 bị can là nhóm vệ sĩ có hành vi "dẹp đường" cho đoàn xe đám cưới.

Nhóm vệ sĩ được trang bị trang phục, tay cầm dùi cui điều tiết giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua ẢNH: PHÚC NGƯ

Các bị can bị khởi tố, gồm: Lê Kiên Quyết (39 tuổi, ngụ TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), Hoàng Kim Chung (28 tuổi, ngụ P.Quảng Thành, TP.Thanh Hóa), Nguyễn Đình Dương (33 tuổi, ngụ xã Quảng Minh, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), La Văn Thủy (39 tuổi, ngụ xã Thọ Lập, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), và Lê Hà Đông (ngụ xã Đông Nam, H.Đông Sơn, Thanh Hóa).

Tất cả các bị can trên đều là vệ sĩ, nhân viên của Công ty TNHH vệ sĩ Security (địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, do các bị can trên có hành vi điều tiết giao thông, ngăn cản phương tiện tham gia giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 24.11.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, xác định các bị can đã có hành vi gây mất an ninh trật tự, khiến dư luận hết sức bức xúc.