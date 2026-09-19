Khởi tố 6 bị can sản xuất, buôn bán mực in giả

Ngày 19.9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả nhãn hiệu, giả nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Bùi Xuân Quý (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) là giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ BPTECH, đã mua máy móc, thiết bị về tự sản xuất mực in để bán. Nhưng mực in sau khi sản xuất, Quý lại cho in nhãn mác là "H51CC645A MADE IN CHINA" và "HP45".

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố 6 bị can, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Quá trình sản xuất và bán mực in, Quý đã chỉ đạo các nhân viên cùng tham gia, gồm: Lê Đình Hưng (32 tuổi, ngụ xã Biện Thượng, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc), Hoàng Văn Thắng (36 tuổi), và Nguyễn Hữu Sĩ (24 tuổi, cùng ngụ xã Tây Đô, Thanh Hóa). Những người tham gia sản xuất, buôn bán mực in giả đều biết rõ hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Khám xét trụ sở công ty, lực lượng công an đã thu giữ: 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20 kg túi bóng đựng hộp mực, 90 thùng mực in chưa sang chiết, 250 hộp mực thành phẩm, cùng nhiều loại máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất mực in.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định chỉ trong tháng 8, công ty của Bùi Xuân Quý đã bán mực in có tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Cùng thời điểm vụ việc trên, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Kiệm (40 tuổi, ngụ xã Tây Đô, Thanh Hóa), để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả.

Từ năm 2025, Nguyễn Ngọc Kiệm đã mua nhiều máy móc, nguyên liệu, bao bì về tự sản xuất mực in rồi giả mạo nhãn mác của mực in HP45, bán ra thị trường với giá 1,15 - 1,35 triệu đồng/hộp. Riêng trong tháng 8.2026, Kiệm đã sản xuất và bán mực giả với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Tất cả 6 người nêu trên đã bị khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra, về hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn hiệu.