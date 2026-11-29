Lộ thủ đoạn nâng khống giá thiết bị dạy ngoại ngữ

Ngày 29.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm trong đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây.

Các bị can gồm: Hà Thanh Quốc (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam), Thân Đức Sửu (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam), Võ Thành Văn (cựu Phó phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam), Võ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Thành Châu (cựu Phó chánh văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng).

Phía AIC có bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc).

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 7 bị can để điều tra sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ tại tỉnh Quảng Nam (cũ) ẢNH: CTV

Các bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng thời thi hành lệnh khám xét theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật và giá trang thiết bị mua sắm. Nhóm này bị xác định đã nâng khống giá thiết bị, thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Để giúp AIC trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn sử dụng các công ty do mình thuê nhân viên và người thân đứng tên thành lập làm "quân xanh" tham gia đấu thầu. Qua đó, AIC được tạo điều kiện trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Hồng Sơn bị xác định trực tiếp chỉ đạo nhân viên AIC thông đồng với chủ đầu tư thông qua Võ Anh Tuấn để tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật và giá thiết bị. Sơn còn bị cáo buộc thông đồng với đơn vị thẩm định giá để xác định giá thiết bị theo mức đã thống nhất trước đó với AIC; đồng thời chỉnh sửa, hợp thức hóa hồ sơ mời thầu nhằm giúp doanh nghiệp trúng thầu.

Cơ quan điều tra cũng xác định các bị can Hà Thanh Quốc (với vai trò Giám đốc Sở GD-ĐT, chủ đầu tư) và Thân Đức Sửu (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính) đã thiếu trách nhiệm trong xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hai bị can này bị xác định đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá, không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến giá gói thầu không đúng giá trị thực tế.

Bị can Hà Thanh Quốc (thứ 2, từ trái qua) cùng các bị can tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Đối với bị can Võ Thành Văn, cơ quan điều tra làm rõ hành vi thông đồng với bị can Võ Anh Tuấn và AIC để thẩm định nâng khống giá thiết bị. Bị can Nguyễn Thành Châu bị xác định thông đồng với bị can Võ Anh Tuấn và AIC trong việc tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp trúng thầu. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa cung cấp thông tin cụ thể về số tiền thiệt hại trong vụ án.

Truy bắt 2 lãnh đạo AIC bỏ trốn

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do sai phạm xảy ra từ năm 2015, trải qua nhiều thời kỳ, trong khi tổ chức và bộ máy hành chính có nhiều thay đổi. Việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, chứng từ liên quan đến lập dự toán, thẩm định giá và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được kiểm chứng qua nhiều đầu mối.

Bên cạnh đó, các bị can trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra bị cho là không thành khẩn khai báo, quanh co, né tránh trách nhiệm, thậm chí không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hồ sơ, tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ vai trò và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn, hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC) ẢNH: T.N

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn diện tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời xác minh, truy bắt các bị can đang bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.