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Thời sự

Sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị trường học, cựu chuyên viên bị bắt

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Nguyễn Văn Chương, cựu chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 17.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Chương, cựu chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sai phạm đấu thầu mua sắm thiết bị trường học, cựu chuyên viên bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương

ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình được giao lập hồ sơ đấu thầu thực hiện các gói mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường học trên địa bàn huyện Nam Trà My (cũ), Nguyễn Văn Chương đã có hành vi vi phạm các quy định của luật Đấu thầu.

Những sai phạm trong quá trình lập hồ sơ đấu thầu này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 1,8 tỉ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chương trong thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến, phương thức thực hiện hành vi vi phạm cũng như xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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