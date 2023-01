Khởi tố 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhận hối lộ

Ngày 30.1, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Bộ Tài chính báo cáo bổ sung nội dung phát sinh của vụ việc xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố điều tra về vụ án đưa, nhận hối lộ.





Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn CTV

Theo báo cáo và nắm tình hình của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra văn bản thông báo khởi tố bị can đối với 7 cán bộ ở Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.



Khởi tố 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vì nhận hối lộ

Trước đó, ngày 29.12.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố hình sự số 150/QĐ-CSKT để điều tra về tội "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ" xảy ra ở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra các quyết định khởi tố bị can về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự đối với 7 cán bộ.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam đối với 6 bị can: Phan Văn Nhâm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Nguyễn Cảnh Dũng, Phó chi cục trưởng; Lê Đình Sơn, Phó chi cục trưởng; Nguyễn Xuân Khang, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ; Lưu Hồng Lâm, Phó đội trưởng Đội Nghiệp vụ; Đặng Minh Sơn, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Bị can còn lại là Vũ Hồng Hải, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bị khởi tố hình sự.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nằm ở địa phận H.Kỳ Sơn, Nghệ An, là cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Lào.