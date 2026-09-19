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    Thời sự

    Khởi tố 7 người trong đường dây vận chuyển iPhone lậu về Việt Nam

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Công an TP.Quảng Ninh đã khởi tố 7 bị can trong đường dây vận chuyển 1.217 iPhone lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Lô điện thoại đã qua sử dụng có tổng trị giá hơn 9 tỉ đồng.

    Ngày 19.9, thông tin từ Công an TP.Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép 1.217 iPhone lậu qua biên giới.

    Khởi tố 7 người trong đường dây vận chuyển iPhone lậu về Việt Nam- Ảnh 1.

    Hứa Văn Ngọc (áo đen) cùng số iPhone nhập lậu bị bắt giữ

    ẢNH: M.T

    Trước đó, vào cuối tháng 8, tại Trạm thu phí cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Quảng Ninh phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện Hứa Văn Ngọc (42 tuổi, trú P.Móng Cái 1, TP.Quảng Ninh) đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại di động.

    Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1.217 chiếc iPhone đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng được xác định hơn 9 tỉ đồng.

    Theo cơ quan công an, Ngọc khai được thuê vận chuyển 1.217 Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng/chiếc. Nếu vận chuyển trót lọt toàn bộ lô hàng, tiền công tương ứng hơn 97 triệu đồng.

    Để đưa số điện thoại qua biên giới, Ngọc thuê Lê Văn Thông (42 tuổi, trú xã Hải Sơn, TP.Quảng Ninh). Sau đó, Thông chỉ đạo thêm 5 người trực tiếp bốc vác, vận chuyển hàng qua khu vực bờ sông biên giới trước khi đưa sâu vào nội địa.

    Sau quá trình điều tra, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố Hứa Văn Ngọc, Lê Văn Thông cùng 5 người liên quan, để điều tra về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại điều 189 bộ luật Hình sự.

    Công an TP.Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra nguồn gốc lô 1.217 iPhone lậu; đồng thời làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

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